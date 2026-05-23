Copiii petrec mai mult timp pe telefon decât dormind

Un nou aviz publicat de oficialii Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din SUA trage semnale de alarmă, privind expunerea îndelungată la ecrane în rândul copiilor și adolescenților, arată CNN.

Potrivit avizului, expunerea la ecrane începe deseori înainte de prima aniversare a unui copil și crește odată cu vârsta.

Până la adolescență, copiii pot petrece mai mult timp în fața ecranelor decât dormind sau mergând la școală.

Timpul petrecut în fața ecranelor ajunge, în medie, la patru sau mai multe ore pe zi în momentul în care un copil devine adolescent. Aproape jumătate dintre ei recunosc că își pierd noțiunea timpului petrecut pe telefoane.

Utilizarea ecranelor poate fi asociată cu un somn mai prost, o performanță școlară redusă, mai puțină activitate fizică și relații interpersonale slăbite, conform avizului.

Noul aviz include un set de instrumente care oferă recomandări despre cum să se limiteze timpul petrecut în fața ecranelor. De exemplu, sugerează că limitele ar putea fi zero timp alocat în fața ecranelor pentru copiii sub 18 luni, mai puțin de o oră pe zi pentru copiii sub 6 ani și două ore pe zi pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani.

„Deși utilizarea ecranelor poate avea unele beneficii, dovezile privind o serie de riscuri pentru sănătatea mintală și fizică a copiilor sunt în creștere”, a scris secretarul american pentru sănătate și servicii umane, Robert F. Kennedy Jr., în primele pagini ale noului aviz.

De asemenea, secretarul a menționat și o legătură între timpul petrecut în online și jocurile de noroc. Mai mult, avizul face referire la întregul mediu online, precum aplicațiile sau chatbot-ruile.

Unii experți spun că apreciază avertismentele administrației Trump privind utilizarea ecranelor și sănătatea copiilor. Alții subliniază că nu toate tipurile de utilizare a ecranelor sunt dăunătoare. În unele cazuri, pot avea beneficii pentru copii atunci când sunt folosite în scopuri educaționale sau pentru a-și găsi apartenența în cadrul comunităților.

Noul aviz se bazează pe cadrul stabilit de inițiativa „Fii cel mai bun” a primei doamne Melania Trump. Acesta se concentrează pe problemele care afectează copiii, inclusiv rețelele sociale și hărțuirea cibernetică și oferă ca soluții:

Discutați despre utilizarea sănătoasă a ecranelor cu membrii familiei;

Modelează comportamentele sănătoase de utilizare a ecranelor pe care ai vrea să le vezi;

Amânați timpul în fața ecranelor cât mai mult posibil de la cea mai fragedă vârstă și apoi stabiliți limite adecvate vârstei;

Deturnați atenția de la ecrane către alte activități sănătoase, cum ar fi activitatea fizică;

Deconectează-te de la ecrane în mod regulat;

Dr. John Mann, profesor de neuroștiințe translaționale la Colegiul de Medici și Chirurgi Vagelos al Universității Columbia, a declarat că avertismentele de sănătate publică ar trebui să se concentreze asupra tinerilor care manifestă comportamente „dependente” în fața ecranelor. De asemenea, nu ar trebui să facă afirmații sau recomandări generale pentru toți copiii.

„Ceea ce este cu adevărat mai important este să evaluăm în ce măsură adolescentul este dependent sau prezintă trăsături de dependență în utilizarea telefonului sau a rețelelor sociale”, a spus Mann.

(sursa: Mediafax)