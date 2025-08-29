x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   07:54
Sursa foto: Hepta/Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei de la US Open, după ce a învins-o în trei seturi pe Ashlyn Krueger.

Sportiva din România s-a impus cu 4-6 6-2 6-2 în fața numărului 38 mondial, jucătoarea americană Ashlyn Krueger.

În turul următor, Jaqueline Cristian va întâlni o altă americancă, Amanda Anisimova, aflată pe locul 9 în clasamentul ATP.

Tot joi seara, Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul doi de Karolina Muchova, scor 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4.

(sursa: Mediafax)

