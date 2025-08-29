Jurnalul.ro › Sport › Sporturi › Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei de la US Open Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei de la US Open

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei de la US Open

Sursa foto: Hepta/Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei de la US Open, după ce a învins-o în trei seturi pe Ashlyn Krueger.