Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei de la US Open

O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Sportiva din România s-a impus cu 4-6 6-2 6-2 în fața numărului 38 mondial, jucătoarea americană Ashlyn Krueger.
În turul următor, Jaqueline Cristian va întâlni o altă americancă, Amanda Anisimova, aflată pe locul 9 în clasamentul ATP.
Tot joi seara, Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul doi de Karolina Muchova, scor 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro