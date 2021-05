Khabib Nurmagomedov a refuzat 100.000.000 de dolari pentru o luptă cu Floyd Mayweather

Luptătorul rus Khabib Nurmagomedov s-a retras din UFC la vârsta de 32 de ani, spunând că fiecare bătaie în cuşcă reduce durata de viaţă a mamei sale. El a refuzat 100.000.000 de dolari pentru o luptă cu Floyd Mayweather și rămâne cu un palmares imaculat la categoria uşoară: 29-0.

Khabib Nurmagomedov, luptător UFC, a refuzat o luptă în ringul de box cu pugilistul american Floyd Mayweather. Aceasta i-ar fi adus în conturi suma de 100 de miloane de dolari. Khabib s-a retras anul trecut, atunci când i-a murit tatăl din cauza COVID-19 şi nu a vrut să se întoarcă în sport.

Rusul Khabib Nurmagomedov (32 de ani) s-a retras din UFC şi şi-a menţinut decizia şi după discuţia avută cu Dana White, șeful din UFC.

După gala UFC Vegas 22, rusul i-a acordat jurnalistei Megan Olivi un interviu, pentru ESPN+ şi a vorbit despre decizia de a se retrage, dar şi despre copilăria sa, când tatăl său, care a murit, îl punea să lupte cu urşii!

„Poate că lumea nu mă va înţelege. Dar sper să mă sprijine. Din punctul meu şi având în vedere relaţia pe care o am cu mama, simt că trebuie să mă opresc. Simt că fiecare luptă şi fiecare antrenament o fac pe mama să mai piardă câţiva ani din viaţă. Am venit în acest sport să arăt cine sunt. Sunt campion mondial, sunt cel mai bun, mi-am apărat titlul de trei ori. Ce a mai rămas? Doar bani. Dar nu am nevoie să lupt pentru bani. De la început, am făcut totul cu tatăl meu. Am început să mă antrenez în casă, în satul meu. Când tata mă punea să mă lupt cu ursul şi i-am zis «Hei, a încercat să mă muşte», el mi-a răspuns «Muşcă-l şi tu. Nu e nicio problemă. Trebuie să lupţi în continuare!». Aşa am crescut. Tata a avut grijă de mine! Am devenit campion mondial şi sunt fericit cu ce am făcut. Acum nu mai am nimic de demonstrat”, a spus Nurmagomedov pentru ESPN.

Nurmagomedov a fost campion la categoria uşoară şi s-a retras fără să piardă vreun meci, cu un palmares spectaculos: 29-0.

(sursa: Mediafax)