Performanță la Cupa Mondială. Americanca Mikaela Shiffrin a câștigat proba de slalom la Cupa Mondială, al 103-lea titlu din cariera sa

de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   16:10
Sursa foto: Mikaela Shiffrin/Hepta

Americanca Mikaela Shiffrin a câștigat duminică proba de slalom de la Gurgl, din Cupa Mondială de schi alpin. Sportiva a controlat autoritar ambele manșe și s-a impus cu timpul total de 1:48.11 minute, obținând al 103-lea succes al carierei, respectiv al 66-lea la slalom.

Mikaela Shiffrin a fost din nou intangibilă la Gurgl. S-a înregistrat același podium ca în 2024, Mikaela Shiffrin fiind urmată, pe podium, de Lara Colturi (Albania) și Camille Rast (Elveția).

Lara Colturi a încheiat pe locul 2, cu o întârziere de +1.23 secunde. Camille Rast, campioană mondială en-titre, s-a sitat pe locul 3, la 1.41 secunde de câștigătoare.

Rezultatele primelor trei clasate:

1. Mikaela Shiffrin (SUA) – 1:48.11 minute
• Manșa 1: 54.22 (1)
• Manșa 2: 53.89 (1)

2. Lara Colturi (Albania) – 1:49.34 (+1.23)
• Manșa 1: +0.31 (2)
• Manșa 2: +0.92 (10)

3. Camille Rast (Elveția) – 1:49.52 (+1.41)
• Manșa 1: +0.48 (3)
• Manșa 2: +0.93 (11)

Locurile 4–10:

4. Wendy Holdener (Elveția) – 1:49.70 (+1.59)
5. Paula Moltzan (SUA) – 1:49.85 (+1.74)
6. Katharina Truppe (Austria) – 1:50.16 (+2.05)
7. Lena Dürr (Germania) – 1:50.34 (+2.23)
8. Sara Hector (Suedia) – 1:50.35 (+2.24)
9. Emma Aicher (Germania) – 1:50.90 (+2.79)
10. Anna Swenn Larsson (Suedia) – 1:50.95 (+2.84)

Shiffrin își continuă astfel startul perfect de sezon, după victoria de la Levi. Lara Colturi confirmă forma excelentă cu al doilea podium consecutiv. Camille Rast revine și ea în topul mondial, bifând primul podium al sezonului.

Subiecte în articol: cupa mondială slalom schi alpin mikaela shiffrin
