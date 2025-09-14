Sabrina Voinea, aur la sol la FIG World Challenge Cup Paris

Performanță de excepție pentru Sabrina Maneca Voinea, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în finala de la sol, cu un punctaj de 13.800, la FIG World Challenge Cup Paris.

Podiumul a fost completat de rusoaica Angelina Melnikova, medaliată cu argint (13.400 puncte), și de finlandeza Kaia Tanskanen, care a obținut bronzul (13.366 puncte).

Sabrina face parte din proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”, coordonat de legendele gimnasticii românești Mariana Bitang și Octavian Bellu și finanțat de OMV Petrom – un program menit să descopere și să formeze noi generații de campioane.