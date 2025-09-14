x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Sabrina Voinea, aur la sol la FIG World Challenge Cup Paris

Sabrina Voinea, aur la sol la FIG World Challenge Cup Paris

de Vali Deaconescu    |    14 Sep 2025   •   20:55
Sabrina Voinea, aur la sol la FIG World Challenge Cup Paris
Sursa foto: FB Federația Română de Gimnastică

Gimnastica românească strălucește din nou pe scena internațională! Sabrina Maneca Voinea a cucerit medalia de aur la sol în cadrul prestigioasei competiții FIG World Challenge Cup de la Paris, confirmându-și forma excelentă.

Performanță de excepție pentru Sabrina Maneca Voinea, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în finala de la sol, cu un punctaj de 13.800, la FIG World Challenge Cup Paris.

Podiumul a fost completat de rusoaica Angelina Melnikova, medaliată cu argint (13.400 puncte), și de finlandeza Kaia Tanskanen, care a obținut bronzul (13.366 puncte).

Sabrina face parte din proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”, coordonat de legendele gimnasticii românești Mariana Bitang și Octavian Bellu și finanțat de OMV Petrom – un program menit să descopere și să formeze noi generații de campioane.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Sabrina Voinea FIG World Challenge Cup Paris
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri