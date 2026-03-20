Jurnalul.ro Sport Sporturi Sorana Cîrstea o elimină pe Linda Noskova și avansează în turul 3 la Miami Open

Sorana Cîrstea o elimină pe Linda Noskova și avansează în turul 3 la Miami Open

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   22:49
Sorana Cîrstea o elimină pe Linda Noskova și avansează în turul 3 la Miami Open
Sorana Cîrstea, locul 35 WTA, s-a calificat vineri seară în turul al treilea la Miami Open, turneu de categoria WTA 1000, după ce a învins-o pe cehoaica Linda Noskova (13 WTA), cap de serie nr. 14, în trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-4, într-un meci cu două întreruperi cauzate de ploaie.

Sorana Cîrstea a început excelent, adjudecându-și primul set fără emoții, 6-2, profitând de o prestație solidă pe propriul serviciu și câteva erori ale adversarei.

Noskova a revenit în setul doi, forțând-o pe Cîrstea să greșească mai mult și câștigând 6-3.

În setul decisiv, Cîrstea și-a recăpătat ritmul și a câștigat 6-4, gestionând mai bine momentele-cheie și punctele de break.

Cîrstea a câștigat 52,2% din totalul punctelor și a salvat 7 din 11 mingi de break.

Românca a avut un procentaj de 66,7% la primul serviciu și a câștigat 59,3% din punctele cu acesta.

Sorana Cîrstea va evolua în turul trei împotriva învingătoarei dintre Elvina Kalieva (154 WTA) și Elise Mertens (19 WTA).

Meciul a avut o durată efectivă de joc de o oră și 56 de minute, cu două întreruperi din cauza ploii.

