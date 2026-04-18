Sorana Cîrstea face furori la Rouen: în semifinale după o victorie dramatică! Urmează surpriza ucraineană?

Rezultate WTA Rouen: Cîrstea o învinge pe Bondar și avansează în semifinale – program meciuri

Sorana Cîrstea, mândria tenisului românesc, continuă să uimească la 36 de ani! Vineri seara, pe zgura de la Rouen (Franța), la WTA 250 cu premii de 246.388 euro, românca a zdrobit-o pe maghiara Anna Bondar, scor 7-6(7/2), 6-2, în 1 oră și 39 de minute. A doua favorită (locul 26 WTA), Cîrstea și-a securizat 98 de puncte WTA și un cec de 12.331 euro – un pas uriaș spre titlu în sezonul de zgură 2026!

Dominare totală: 3-0 cu Bondar și show de luptătoare

Nu e prima dată când Sorana o pune la respect pe Bondar (28 ani, 64 WTA). Românca conduce cu 3-0 în head-to-head: prima victorie în 2019 la Budapesta (4-6, 6-3, 6-4), apoi un 6-3, 6-3 clar în sferturile de la Lyon 2022. Meciul de vineri a fost tensionat – tiebreak épique în primul set, urmat de un recital în al doilea. Cu experiența sa vastă (peste 600 de meciuri WTA), Cîrstea a controlat ritmul, servind 5 ași și convertind 4/6 break point-uri. "Sunt bucuroasă de lupta din primul set, zgura mă motivează!", ar putea spune Sorana, care revine spectaculos după sezoanele trecute.

Semifinală explozivă: Cîrstea vs. Veronika Podrez – prima ciocnire!

În penultimul act, așteaptă-o pe revelația ucraineană Veronika Podrez (19 ani, 209 WTA), o puștoaică pe val care a șocat tablourile. Podrez a demolat-o pe britanica Katie Boulter (top 30) cu 6-4, 6-1 în sferturi, după ce le eliminase deja pe americanca Sloane Stephens (ex-nr. 1 mondial) și italianca Elisabetta Cocciaretto. Prima confruntare directă! Va reuși tinerețea să spargă zidul experienței Soranei? Podrez, cu joc agresiv și 80% puncte pe primul serviciu la Rouen, promite spectacol.

Cealaltă parte a tablouului: Kostyuk vs. Maria, bătălie de nervi

În cealaltă semifinală, ucraineanca Marta Kostyuk (locul 18 WTA) o înfruntă pe veterana germană Tatjana Maria (42 ani, stil slice magic). Finala de la Rouen promite zgură fierbinte – Cîrstea ar putea lupta pentru primul titlu WTA din 2026, după finale pierdute recent. Pentru România, e șansa Soranei de a urca în top 20 și de a inspira o nouă generație.

Rezultatele înregistrate, vineri, în sferturi la Open Capfinances Rouen Metropole (zgură):

Marta Kostiuk (Ucraina/N.1) - Ann Li (SUA/N.5) 6-0, 6-7 (4/7), 6-3

Tatjana Maria (Germania) - Irina Șimanovici (Belarus) 7-6 (7/5), 6-2

Veronika Podrez (Ucraina) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-4, 6-1

Sorana Cîrstea (România/N.2) - Anna Bondar (Ungaria) 7-6 (7/2), 6-2

AGERPRES