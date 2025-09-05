US Open: Campioana en-titre, Aryna Sabalenka, a învins-o pe Jessica Pegula în semifinale

Campioana en-titre, Aryna Sabalenka, a fost mai bună decât Jessica Pegula , câștigând semifinala de la US Open cu 4-6, 6-3, 6-4 joi seară, într-o revanșă a finalei de anul trecut .

Sabalenka, cap de serie numărul 1, a fost la o victorie distanță de a deveni prima femeie care câștigă campionatul consecutiv la Flushing Meadows de când Serena Williams a obținut trei titluri la rând, între 2012 și 2014.

Sâmbătă, Sabalenka le va întâlni pe Amanda Anisimova, numărul 8, sau pe Naomi Osaka, numărul 23, pentru trofeu .

(sursa: Mediafax)