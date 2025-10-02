A venit rândul Craiovei. Oltenii revin azi în grupele europene după 30 de ani

Nu este Liga Campionilor, însă pentru început și acomodarea cu ce se joacă în Europa este bine și în Conference League. Mai frumos ar fi fost ca primul meci să se joace acasă, pe „Ion Oblemenco”, însă sorți i-au trimis în Polonia.

Craiova este dominată de sentimente diverse înaintea debutului în grupele unei competiții europene. Optimism, entuziasm, circumspecție, frica de un rezultat rușinos, dar și „răzbunare” după atâția ani de așteptare. Orgoliul oltenesc este la cote mari: „Dacă FCSB a bătut în deplasare o echipă olandeză, și sunt vai de capul lor în campionat, și Universitatea ar trebui să învingă în Polonia. Este lider în România, este în formă. «Știința” trebuie să bată și în Polonia, și duminică pe FCSB la București”.

„Să mai facă și alții puncte pentru coeficient”

O miză importantă este și coeficientul UEFA, iar FCSB este direct interesată de asta, fiind sigură de ea că va câștiga titlul și anul acesta. Gigi Becali a declarat că „Este timpul ca și alte echipe să mai aducă puncte României la coeficientul UEFA. Până acum toate echipele au trăit din punctele aduse de FCSB. Ce? Trecea Oțelul de preliminarii și ajungea vreodată în grupele Ligii Campionilor? Niciodată. Dar a intrat direct în grupe pentru că FCSB a adus puncte. Juca vreodată Urziceniul în grupele Ligii Campionilor dacă nu se califica direct? Cine a adus cele mai multe puncte? FCSB a adus. Asta a fost treaba. Noi făceam puncte și alții se calificau direct. A venit timpul să mai facă și alții puncte pentru FCSB. Nu mai pot și nici nu mai vreau să duc în spate doar eu fotbalul românesc. Să mai muncească și alții”.

În acest moment, România a urcat peste locul 24 în ierarhia coeficienților, iar asta înseamnă că echipa campioană va avea un tur mai puțin de disputat și va începe preliminariile Champions League cu două săptămâni mai târziu. Deci o perioadă de pregătire mai lungă. În plus, va fi și în urna capilor de serie și va avea astfel, până în play-off, un traseu mai accesibil.

„Să nu trăim din amintirea meciului cu Istanbul Bașakșehir”

Fanii circumspecți atrag atenția jucătorilor să nu trăiască din succesul cu Istanbul Bașakșehir. „Trebuie să recunoaștem că a fost un succes surprinzător. După ce cu Mitriță în teren ne-am făcut de râs cu Locomotive Tbilisi, Hapoel Be’er Sheva sau Maribor, fără Mitriță am reușit să intrăm în grupe trecând de o echipă mai grea decât toate celelalte la un loc. Asta însă nu trebuie să-i facă să creadă că va fi și cu Rakow, Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga sau AEK Atena, echipe cam de nivelul turcilor de la Bașakșehir. Rădoi are o sarcină foarte grea, mai ales că este o premieră în Oltenia. Mulți suporteri nici nu erau născuți când Craiova juca ultima oară toamna în cupele europene.”, spun aceștia. Suporterii optimiști fac calcule: „Avem trei meciuri pe Oblemenco, cu Noah, Mainz, și Sparta Praga. Trebuie să facem 9 puncte acasă și dacă mai scoatem unul-două puncte din deplasările cu Rakow, AEK Atena sau Rapid Viena, cu 10-11 puncte putem prinde 16-imile din februarie. Anul trecut s-a mers în 16-imi cu 7 puncte. Craiova poate obține mai mult de 7 puncte. Dar emoțiile sunt mari. Suporterii își vor face treaba în tribune. Trebuie să-și facă și jucătorii. Este momentul lor, iar noi îl așteptăm de peste 30 de ani”.

Rădoi are deja un „11” stabil

În ciuda unor partide în care jocul a fost mai încâlcit, Rădoi a reușit să alcătuiască un grup mai omogen. A schimbat paragidma că „Știința” depinde doar de toanele unui jucător, cum a fost cu Mitriță. Într-adevăr, Mitriță a fost cel mai bun jucător al Craiovei, golgheter, cele mai bune note, însă echipa era dezechilibrată. Toate acțiunile treceau pe la Mitriță, el dicta ritmul, „el centra, el dădea cu capul”. De multe ori coechipierii erau spectatorii din teren. Însă când jocul lui Mitriță nu mergea, se întâmplau dezastre și, din păcate, chiar în momentele decisive. Ne aducem aminte de ratarea titlului acasă cu CFR și eșecurile cu Locomotive Tbilisi și Maribor. Este adevărat că în aceste meciuri mai era pe teren un alt alintat al orașului și al patronului Rotaru, Andrei Ivan. Acum, fără Ivan și Mitriță echipa arată altfel. Îmbucurătoare este și revenirea la o formă bună a lui Cicâldău, întors de pe meleaguri unde nu a făcut prea multe impresii bune.

Echipa lui Rădoi pare bătută în cuie pentru meciul de diseară: Isenko - Badeli, Screciu, Rus - Bancu, Cicâldău, Băluță, Teles, Mihnea Rădulescu - Baiaram, Hamlawi (Nsimba). Formula 3-5-2 este preferată de Mirel Rădoi și este mai ofensivă. O să vedem diseară cum se vor descurca cu polonezii de la Rakow, unde fundaș central este internaționalul român Racovițan, care cunoaște câțiva olteni de la antrenamentele echipei naționale, Baiaram, Screciu și Rus. Cel mai probabil, îl va avea adversar direct chiar pe Baiaram.

FCSB: „Avem două personalități și o dezvoltăm pe a treia, pentru Cupă”

Campioana are un start de sezon slab în campionat și în ciuda unor înfrângeri care au făcut deliciul rivalelor, cu campioanele din Andorra și Bosnia, FCSB s-a mobilizat bine în cupele europene. „Avem două personalități. Una în campionat, una în cupele europene și o dezvoltăm și pe a treia, pentru Cupa României. Suporterii vor să luptăm și pentru Cupă”, a spus Gigi Becali.

Europa League i se potrivește mai bine, în ciuda visurilor de Champions League ale patronului. Totuși, programul de anul acesta este mai greu față de cel din sezonul trecut, când a avut doar două „sperietori”, Manchester United și Glasgow Rangers. Totuși, pot repeta parcursul de anul trecut, când au obținut 14 puncte în marea grupă UEL. Acum, primul hop a fost trecut bine cu victoria din Olanda. Azi întâlnește o altă echipă accesibilă, Young Boys Berna, deși elvețienii au fost un coșmar în ultima vreme pentru echipele noastre. Chiar dacă Young Boys a început mai bine ca FCSB sezonul și este pe locul 2 în campionat, au încasat gol la fiecare meci iar în primul meci din faza Europa League a pierdut fără drept de apel cu 4-1, acasă cu Panathinaikos Atena. Și dincolo de scor, jocul elvețienilor a fost extrem de slab. Rămâne de văzut ce prestație vor avea diseară în fața unui stadion plin și a unui FCSB cu „ personalitatea a doua”, pentru cupele europene. Gigi Becali va folosi diseară cel mai bun „11”, cu Târnovanu - Radunovic, Ngezana, Graovac, Pantea - Tănase, Alhassan - Tănase, Olaru, Cisotti - Bîrligea. Și cum ne-a obișnuit, la pauză vor intra Thiam, Miculescu, Alibec, Edjouma și Politic sau Toma. O victorie cu elvețienii ar băga în grafic și un scor egal în etapa viitoare, tot acasă, cu Bologna. 7 puncte din trei meciuri ar fi un bilanț excelent.