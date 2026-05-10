Rețeta succesului pentru Sinner: „Muncă multă, dar nu uit să mă și distrez!”

"Fac totul pentru a fi cel mai bun jucător de tenis posibil. Sunt multe sacrificii, multe momente în care te gândeşti de două ori. În final, aleg întotdeauna să fac totul pentru a fi puţin mai puternic decât cu o zi înainte. Asta a fost întotdeauna o parte din determinarea mea, aşa mi-am construit puţin viaţa", a spus Sinner înaintea primului său meci din cadrul turneului de la Roma, care va avea loc sâmbătă.



"Dar sunt şi momente în care mă distrez, momente în care fac ce vreau să fac, pentru că sunt de acord cu ideea că trăim o singură dată şi că la 24 de ani vrei să te şi distrezi", a subliniat sportivul originar din Alto Adige, o regiune vorbitoare de limbă germană din nord-estul Italiei.



"Când mă distrez, uneori arăt asta mai puţin decât alţii, dar nu ştiţi cum sunt cu adevărat. Fiecare e diferit. În ultimele două zile, am jucat golf, am jucat fotbal, aşa mă distrez. Alţii se distrează altfel, nu există reguli", a continuat Sinner, care poate deveni la Roma al doilea jucător din istorie, după Novak Djokovic, care a câştigat toate cele nouă turnee ATP Masters 1.000, cele mai importante turnee din calendar după cele de Mare Şlem.



În absenţa rivalului său Carlos Alcaraz, deţinătorul titlului, care este accidentat, Sinner ar putea deveni primul italian care câştigă turneul de simplu masculin de la Roma în ultimii 50 de ani. El a câştigat ultimele cinci turnee Masters 1.000 (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte Carlo şi Madrid anul acesta), o performanţă nemaivăzută în istoria circuitului ATP.



"Sunt super mulţumit să fiu aici, am trecut peste oboseala din timpul turneului de la Madrid. Fizic, mă simt destul de bine. Am avut trei zile complet libere, nu am jucat tenis şi nici nu am mers la sală, am avut doar două zile să mă pregătesc pentru acest turneu", a explicat Sinner, care vine după o serie de 23 de victorii consecutive.

