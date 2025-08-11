A început campania de prevenție a UMF Carol Davila “ Asumă-ți să fii sănătos! ”– Litoral 2025

În perioada 11-16 august, turiștii aflați în concediu în sudul litoralului românesc pot beneficia de consultații medicale gratuite oferite de către Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București prin Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și, o premieră pentru cea de-a cincea ediție, Societatea Română de Pneumologie. Astfel, pentru al cincilea an consecutiv, campania a ajuns pe litoralul românesc și oferă consultații gratuite turiștilor prezenți în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia. Corturile sunt amplasate lângă următoarele repere:

1. Olimp –plajă Hotel Meduza

2. Neptun- plajă în zona punct Salvamar

3. Jupiter – plaja hotel Hercules

4. Saturn – plajă lângă punct SMURD

5. Mangalia - plajă în zona punct Salvamar

Campania beneficiază de suportul Ministerului Apărării Naționale și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

“Devenit deja un eveniment anual de tradiție, campania de prevenție a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila - Asumă-ți să fii sănătos!-revine anul acesta pe litoralul românesc pentru a oferi cât mai multe consultații medicale turiștilor aflați în această perioadă la Malul Mării Negre și care vor alege să-și sacrifice câteva zeci de minute din concediul de odihnă pentru o evaluare dermatologică, endocrinologică, pediatrică sau pneumologica și în definitiv pentru siguranța stării lor de sănătate” a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, Rector al Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.

El subliniat că ”având experiența edițiilor anterioare, când am înregistrat o creștere succesivă a numărului de turiști care au trecut pragul campaniei noastre de prevenție, nutresc speranța că anul acesta vom depăși recordul consultațiilor oferite anul trecut care s-a cifrat la 4.585 și prin care au fost depistate 31 cazuri de suspiciuni legate de posibile afecțiuni tumorale de ordin dermatologic, multiple cazuri de hipertensiune arterială nediagnosticată până la acel moment sau cazuri de obezitate, dar și de subnutriție infantilă”

Pe parcursul celor șase zile ale campaniei Asumă-ți să fii sănătos! –Litoral 2025, toți cei care doresc să beneficieze gratuit de consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și pneumologice vor putea apela la profesionalismul celor 46 de medici (rezidenți și specialiști) care vor fi prezenți în cele cinci puncte de lucru special amenajate (corturi spațioase ale M.Ap.N. pe care vor fi afișate bannere ale campaniei).

Screening privind riscul apariției cancerului cutanat

Societatea Română de Dermatologie continuă seria campaniilor de prevenție Euromelanoma alăturându-se și anul acesta proiectului Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București - „Asumă-ți să fii sănătos!” – Litoral 2025 oferind consultații medicale dermatologice tuturor turiștilor aflați pe litoralul românesc în perioada 11-16 august. De altfel, de-a lungul celor peste 10 ani de la debutul campaniei Euromelanoma, peste 30.000 de români au beneficiat de consultații dermatologice gratuite, iar alte câteva zeci de mii de persoane au fost informate în detaliu asupra riscurilor la care își pot expune pielea, dar și cum se poate preveni apariția unei afecțiuni cutanate. Ca și în edițiile anterioare ale campaniei, screeningul S.R.D. va evidenția principalii factori considerați de risc înalt de către dermatologi în dezvoltarea cancerului cutanat:

Utilizarea de solare;

Expunere frecventă intenționat la soare;

Expunere în timpul activităților profesionale la soare;

Expunere recreațională la soare (de exemplu sport sau grădinărit);

Istoric familial de melanom.

Potrivit doctorului Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie, statisticile actuale indică o creștere a incidenței cancerului cutanat cu 40% în următorii 25 de ani la nivel mondial. Cancerul de piele este o problemă importantă de sănătate publică, fiind cel mai frecvent cancer în populația albă. Incidența lui a crescut de 3-4 ori în ultimele decade și se află în continuă creștere, în contextul creșterii duratei de viață, îmbătrânirii populației și continuării comportamentelor de expunere la soare. Conform datelor OMS, 1/3 din cancerele diagnosticate în întreaga lume sunt cancere cutanate. Principalele forme de cancer de piele sunt Melanomul și Non-melanoma skin cancer (NMSC, epitelioame cutanate). Melanomul (MM) reprezintă sub 5% din cazurile de cancer cutanat și este responsabil de 75% din decesele cauzate de cancerele de piele. Carcinomul bazocelular CBC este cea mai frecventă formă de cancer cutanat (75%), urmată de Carcinomul spinocelular CSC (20%). Cancerele de piele reprezintă o povară pentru sistemele de sănătate, fiind asociate cu morbiditate, mortalitate și costuri medicale ridicate în cazurile avansate.

Screening pentru riscul de Osteoporoză

În cadrul campaniei, medicii endocrinologi vor continua screeningul pentru riscul de fractură osteoporotică folosind instrumentul FRAX, alături de chestionarul IOF. Screeningul va evalua riscul de fracturi majore și de șold la pacienții asimptomatici sau cu risc cunoscut, urmărind prevenția activă a osteoporozei.



Screening pentru sindrom metabolic

Evaluările vor include măsurători ale greutății, înălțimii, circumferinței abdominale, tensiunii arteriale și glicemiei capilare. Datele colectate în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” – Litoral din perioada 2022–2024 au arătat că 67,37 % dintre participanții evaluați prezentau suprapondere sau obezitate, iar peste 50% dintre femei si peste 40% dintre bărbați aveau o circumferință abdominală crescută. De asemenea, 42% dintre participanți aveau hipertensiune arterială, 13,37 % dislipidemie și 7,71 % diabet zaharat de tip 2. La persoanele peste 45 de ani, procentele sunt și mai îngrijorătoare: 52% hipertensivi, peste 18% cu dislipidemie și peste 10 % cu diabet zaharat tip 2. Aceste rezultate sunt comparabile cu datele din World Obesity Atlas 2025 care estimează o prevalență a obezității adulte în România de 39%, 70% dintre adulți având suprapondere și obezitate. Integrarea acestor date în campaniile de prevenție reprezintă un pas important în abordarea sistematică a bolilor metabolice cronice în România. Screeningul pentru sindrom metabolic și obezitate reprezintă o intervenție esențială de sănătate publică, întrucât permite identificarea precoce a unor factori de risc majori pentru bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2 și afecțiunile hepatice.

Evaluarea stării de nutriție a copiilor și evaluarea sănătății orale

În cadrul edițiilor anterioare ale campaniei “Asumă-ți să fii sănătos!”, medicii pediatri au evaluat un număr de 1.231 de copii cu vârste între 5 și 17 ani. Datele obținute au evidențiat o prevalență a excesului ponderal de 25,1%, din care 17,5% supraponderali și 7,6% obezi, valori care corespund mediei globale. Analiza statistică, bazată pe modele de regresie logistică, a indicat că printre factorii de risc semnificativi se numără frecvența crescută a consumului de fast-food, un nivel educațional scăzut al părinților și prezența obezității în familie. În schimb, activitatea fizică regulată și un nivel educațional parental mai ridicat au avut un rol protector. Nu s-au evidențiat diferențe semnificative în funcție de sex, vârstă sau mediul de proveniență (urban/rural). De asemenea, deși inițial timpul petrecut în fața ecranelor și lipsa unui program regulat de mese păreau corelate cu excesul ponderal, acestea nu s-au menținut ca predictori semnificativi în analiza multivariabilă. Rezultatele obținute subliniază nevoia unor politici de sănătate publică orientate spre educația parentală, promovarea alimentației echilibrate și stimularea activității fizice la copii.

Screening-ului spirometric pentru detecția bolilor respiratorii cronice obstructive

O premieră în campania “Asumă-ți să fii sănătos!” organizată în această săptămână la mare este participarea pneumologilor. Participarea Societății Române de Pneumologie este importantă deoarece exerciții pe această temă a screening-ului spirometric s-au mai făcut doar de „Ziua Astmului” și de „Ziua BPOC-ului” de-a lungul multor ani. Bronhopneumopatia cronică obstructivă are o frecvență de aproape 10 cazuri la 100 de pacienți și de 4 cazuri la 100 de pacienți cu astm bronșic. Această participare în premieră are două noutăți absolute ca ofertă pentru potențialii pacienți: chestionarul acoperă, în afară de evaluarea simptomelor pentru boli obstructive cronice, și calitatea somnului, precum și un alt factor de risc evident – tabagismul. Accesul la o investigație medicală precum spirometria completează imaginea unui potențial diagnostic în sfera pneumologiei și reprezintă și o modalitate de promovare a acestei investigații, care nu este nici pe departe cunoscută ca o electrocardiogramă, deși ritmicitatea realizării ei presupune verificări repetitive atât la omul sănătos, cât și la cel cu afecțiuni cronice precum BPOC sau astm bronșic.

Campaniei “Asumă-ți să fii sănătos!” în cifre

De la debutul campaniei “Asumă-ți să fii sănătos!”- a UMF ”Carol Davila” din București, din luna august a anului 2021 și până anul trecut, în cele patru ediții consecutive s-au realizat 16.550 de consultații, în regim gratuit, în peste 1.300 de ore în care medicii dermatologi, endocrinologi și pediatri au interacționat permanent cu turiștii care au apelat la serviciile medicale.

