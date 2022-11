Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța, 150 de ani de învățământ românesc de marină

În această dimineață au avut loc o serie de activități dedicate împlinirii a 150 de ani de învățământ românesc de marină.

În deschidere, a avut loc o ceremonie militară la care au fost prezenți reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai administrației publice locale, comandanți de unități și mari unități, alături de personal și studenți ai Academiei Navale.

Monetăria Statului a lansat, cu această ocazie o emisie medalistică și au fost conferite medalii mai multor comandanți militari.

De asemenea, președintele României, Klaus Iohannis, a conferit ordinul VIRTUTEA MILITARĂ Drapelului de Luptă al Academiei Navale Mircea cel Bătrân.

Rectorul Academiei, Comandor Conf.univ.Dr.ing. Toma Alecu a înmânat placheta aniversară șefului Statului Major General al Armatei Române, generalul Daniel Petrescu, Șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Mihai Panait, Arhiepiscopului Tomisului IPS Teodosie și comandorului dr. Titi-Iulian Agafiţei, reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Cu prilejul marcării a 150 de ani de la înființarea Școlii Flotilei, precursoarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, vineri, 19 noiembrie 2022, în intervalul orar 10.00 – 14.00, a avut loc Ziua Porților Deschise.

Cadre didactice și studenți i-au însoțit pe vizitatori în laboratoare, simulatoare, sălile de cursuri, complexul sportiv, precum și muzeul academiei, în care se regăsesc exponate foarte vechi, de o deosebită valoare științifică și documentară.

Istoria Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Academia Navala "Mircea cel Batran" isi are sorgintea in Scoala Flotilei, infiintata prin Decizia Ministerului de Razboi nr.15 din 17 noiembrie 1872 cu sediul la Galati. Pe parcursul a doi ani de studiu, in aceasta institutie s-au pregatit ofiteri si subofiteri care au indeplinit diferite functii de la bordul navelor Marinei Militare, dar si ale Flotei Comerciale Romane. Ulterior invatamantul superior de marina a evoluat sub diferite denumiri conform organizarilor si reorganizarilor invatamantului militar. Dupa 1878 o parte a ofiterilor de marina au provenit de la scolile armatei de uscat, indeosebi de la Scoala Militara de Artilerie, Geniu si Marina.

Pentru pregatirea speciala de marina a ofiterilor repartizati in flota militara la scolile militare, la 26 februarie 1896 s-a infiintat Scoala de Aplicatie a Sublocotenentilor de Marina, ce a functionat la Galati pana in anul 1901 cand a fost mutata la Constanta. La 29 octombrie 1909, Scoala de Aplicatie a Sublocotenentilor de Marina a fost organizata pe alte baze, superioare din punct de vedere teoretic si practic, primind denumirea de Scoala Navala Superioara. Ea a functionat la Constanta pana la Primul Razboi Mondial, potrivit siteului Academiei.

Dupa razboi, sectia de marina din Scoala de Artilerie, Geniu si Marina si-a reluat activitatea la 9 iunie 1920, prin decizia ministrului de razboi, aceasta sectie fiind mutata la Constanta, reorganizata intr-o institutie de invatamant superior complexa, cu denumirea de Scoala Navala, care a functionat incepand cu anul de invatamant 1925 - 1926 cu unele intreruperi pana in anul 1939 - 1940, avand si o sectie pentru elevii cu termen redus (T.R.). Pentru formarea personalului specializat necesar navelor comerciale, la 1 octombrie 1938, in cadrul Scolii Navale s-a infiintat Sectia Marinei de Comert.

Dupa al Doilea Razboi Mondial institutia si-a schimbat denumirea in Scoala Navala si Scoala de Maistri (martie-decembrie 1948), Scolile Marinei Militare (decembrie 1948 - iunie 1950), Scoala de Ofiteri de Marina (iunie 1950 - 1952), Scoala Militara de Marina (1952 - 1954), Scoala Militara Superioara de Marina (1954 - 1968). La 1 septembrie 1959, reinnodand o traditie, s-a reinfiintat Sectia Marinei Comerciale.

Incepand cu 1 ianuarie 1969 s-a schimbat din nou denumirea in Scoala de Ofiteri Activi de Marina "Mircea cel Batran", continuand sa pregateasca pe parcursul a patru ani ofiteri pentru Marina Militara si Marina Comerciala. Atribuirea numelui domnitorului „Mircea cel Bătrân” (1386 - 1418) școlii a produs o reală bucurie în rândul corpului profesoral și al elevilor, întrucât, sub cârmuirea marelui voievod, Dobrogea, străvechi pământ românesc, s-a reunit cu Țara Românească, ce își recâștiga astfel ieșirea la Marea Neagră, realitate istorică ce semnifica, în fond, perenitatea prezenței românești pe litoralul vest-pontic.

La 29 august 1973, Scoala Militara de Ofiteri Activi de Marina a fuzionat, prin Decretul Consiliului de Stat, cu Institutul de Marina Civila creat in 1972, noii institutii de invatamant superior atribuindu-i-se numele de Institutul de Marina "Mircea cel Batran".

Prin Hotararile de Guvern nr. 406 din 23 aprilie si 551 din 17 mai 1990, Institutul de Marina a fost reorganizat ca urmare a consecintelor Revolutiei din decembrie 1989, infiintandu-se Academia Navala "Mircea cel Batran", institutie militara de invatamant superior de specialitate.