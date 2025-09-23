Anul școlar 2025-2026: Calendarul vacanțelor și zilele libere pentru elevi

Se menține împărțirea cursurilor pe module, introdusă în anul școlar trecut.

6 module de cursuri și vacanțe

Modul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

Modul 2: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Modul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

Vacanța de schi (mobilă): o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

Modul 4: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;

Modul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Când vor intra în vacanța de vară elevii din anii terminali

Clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă - anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026;

Clasa a VIII-a - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026;

Clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026;

Clasele din învăţământul postliceal - durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Zile libere

5 octombrie 2025-Ziua Mondială a Educației (duminică)

30 noiembrie 2025-Sfântul Andrei (duminică)

1 decembrie 2025-Ziua Națională a României

25 decembrie 2025-Crăciunul (prima zi)

26 decembrie 2025-Crăciunul (a doua zi)

1 ianuarie 2026-Anul Nou

2 ianuarie 2026-A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie 2026-Boboteaza

7 ianuarie 2026-Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie 2026-Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

10 aprilie 2026-Vinerea Mare (Paște Ortodox)

12 aprilie 2026-Paștele Ortodox (duminică)

13 aprilie 2026-A doua zi de Paște

14 aprilie 2026-A treia zi de Paște (nelucrătoare în educație)

1 mai 2026-Ziua Muncii

31 mai 2026-Rusaliile (duminică)

1 iunie 2026-A doua zi de Rusalii

1 iunie 2026-Ziua Copilului

5 iunie 2026-Ziua Învățătorului

15 august 2026 -Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)