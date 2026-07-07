Atenție, absolvenți! Greșeala care te poate costa admiterea la facultate în 2026

Regulile de admitere diferă însă semnificativ de la o universitate la alta. În timp ce unele instituții acceptă candidații exclusiv pe baza mediei de la BAC, altele organizează examene scrise sau probe de aptitudini.

Pentru promoția 2026, media obținută la examenul de Bacalaureat poate reprezenta fie singurul criteriu de selecție, fie doar o componentă din calculul final al admiterii. Din acest motiv, absolvenții trebuie să verifice metodologia fiecărei facultăți înainte de înscriere.

Facultăți unde se intră doar pe baza notei de la Bac

Tot mai multe programe universitare au renunțat la examenul scris și folosesc media de la Bacalaureat drept principal criteriu de selecție. În această categorie se regăsesc, în multe universități, specializări precum:

Economie și Administrarea Afacerilor;

Marketing;

Management;

Contabilitate;

Litere;

Limbi Moderne Aplicate;

Istorie;

Filosofie;

Sociologie;

Geografie;

Științe Politice;

Administrație Publică;

Relații Internaționale.

În aceste cazuri, clasamentul candidaților se realizează pe baza mediilor obținute la BAC. Dacă există egalitate între mai mulți candidați, universitățile aplică criterii suplimentare de departajare, precum nota la Limba și literatura română sau rezultatul obținut la proba obligatorie a profilului.

Regulile pot fi însă diferite chiar și pentru aceeași specializare. O facultate de Economie dintr-un oraș poate admite exclusiv pe baza dosarului, în timp ce o altă universitate poate introduce criterii suplimentare.

Facultăți unde se susține examen de admitere

În domeniile cu concurență ridicată, examenul de admitere rămâne principala metodă de selecție. Printre facultățile unde candidații trebuie, de regulă, să susțină probe suplimentare se numără:

Medicină;

Medicină Dentară;

Farmacie;

Automatică și Calculatoare;

Informatică, în funcție de universitate;

Drept, la unele instituții;

Arhitectură;

Facultăți de Arte;

Academia de Poliție;

Instituții de învățământ militar.

Probele pot include examene la Biologie, Chimie, Matematică, Informatică sau teste practice de aptitudini. În aceste situații, media de la BAC poate avea o pondere redusă sau poate fi utilizată doar pentru departajarea candidaților aflați la egalitate.

Reguli diferite de admitere

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale absolvenților este presupunerea că o anumită specializare are aceleași criterii de admitere peste tot.

În realitate, regulamentele sunt stabilite de fiecare universitate. Spre exemplu, la Drept există instituții unde admiterea presupune examen scris, dar și universități unde selecția se face pe baza dosarului.

Situații similare pot apărea la Informatică, Psihologie, Științele Educației sau Inginerie. De aceea, candidații trebuie să consulte metodologia actualizată a facultății alese.

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Cele mai căutate facultăți

Domeniile care atrag anual cei mai mulți candidați sunt cele din sănătate, tehnologie, economie și drept. Pentru sesiunea 2026, printre cele mai căutate specializări se află:

Medicină;

Automatică și Calculatoare;

Informatică;

Drept;

Psihologie;

Economie și Administrarea Afacerilor;

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;

Marketing;

Relații Economice Internaționale;

Jurnalism și Științele Comunicării.

În cazul unor programe, concurența poate ajunge la mai mulți candidați pentru un singur loc bugetat, astfel că promovarea examenului de BAC nu garantează automat admiterea, potrivit oficiuldestiri.ro.

Greșelile pe care candidații trebuie să le evite

După afișarea rezultatelor, mulți absolvenți se concentrează doar pe media obținută la Bacalaureat și ignoră detalii importante despre admitere.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără:

verificarea doar a ultimei medii de admitere din anii anteriori;

ignorarea metodologiei actualizate;

presupunerea că aceeași specializare are aceleași reguli la toate universitățile;

depunerea dosarului la o singură facultate;

nerespectarea termenelor pentru confirmarea locului;

lipsa pregătirii pentru examenele de admitere.

Ce trebuie să verifice elevii înainte de înscriere

Înainte de depunerea dosarului, absolvenții trebuie să consulte:

calendarul oficial al admiterii;

documentele necesare;

taxa de înscriere;

formula de calcul a mediei finale;

existența probelor suplimentare;

criteriile de departajare;

termenul de confirmare a locului.

Majoritatea universităților permit înscrierea online, însă unele solicită ulterior prezentarea documentelor originale.

Cum se calculează media de admitere

Nu există o formulă unică pentru toate facultățile. Fiecare universitate stabilește propria metodologie.

În unele cazuri, media de admitere este egală cu media de la Bacalaureat. În alte situații, rezultatul examenului de admitere este combinat cu nota de la BAC.

De exemplu, dacă o facultate stabilește o pondere de 80% pentru examenul propriu și 20% pentru media de la BAC:

nota la examen: 9,40;

media la BAC: 8,90.

Calculul final va fi:

(9,40 × 0,80) + (8,90 × 0,20) = 9,30.

Formula diferă însă de la o instituție la alta, iar verificarea regulamentului oficial rămâne esențială pentru fiecare candidat.

Ce trebuie să știe absolvenții de BAC 2026

După promovarea examenului de Bacalaureat 2026, viitorii studenți trebuie să țină cont de câteva reguli importante: