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Jurnalul Timp liber Calatorii A vrut să fie mai șmecher decât toți. Până la urmă a rămas fără locul de la business

A vrut să fie mai șmecher decât toți. Până la urmă a rămas fără locul de la business

de Redacția Jurnalul Publicat la 28 Iul 2026 21:15 Modificat la 28 Iul 2026 21:15
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A vrut să fie mai șmecher decât toți. Până la urmă a rămas fără locul de la business
Cum să pierzi un loc la business în două minute

Uneori, încercarea de a fi „mai șmecher” decât ceilalți se termină exact invers decât ai sperat. A aflat-o pe pielea lui un tată care a vrut să obțină două locuri mai bune pentru familia sa în timpul unui zbor de opt ore. Doar că, în final, chiar el a rămas fără locul de la clasa business.

Povestea, devenită virală după ce a fost relatată pe Reddit, a stârnit mii de comentarii și dezbateri despre comportamentul unor pasageri în avion.

Totul a început când un călător, aflat pe un loc la marginea rândului în clasa economică, a fost abordat de un bărbat care călătorea împreună cu soția și copilul lor. Micuțul plângea încă înainte de decolare, iar tatăl a explicat că ar vrea să stea alături de familie și l-a întrebat dacă este dispus să facă schimb de locuri.

O ofertă care părea prea bună

Înainte să accepte, pasagerul l-a întrebat unde este locul lui. Răspunsul a fost surprinzător: la clasa business.

Evident, schimbul părea avantajos, iar omul a fost imediat de acord. Numai că, exact când s-a ridicat să-și ia bagajele, tatăl și-a schimbat complet povestea.

„De fapt, soția mea vrea să stea la business. Tu ai putea să iei locul ei”, i-ar fi spus acesta.

Cu alte cuvinte, pasagerul nu urma să ajungă la business, ci să renunțe la locul de la margine pentru unul la mijloc, între mamă și un copil care plângea.

„Nu, mulțumesc”

Răspunsul a venit imediat.

Pasagerul a refuzat politicos, explicând că nu are de gând să schimbe un loc confortabil pe unul la mijloc, lângă un copil agitat.

Tatăl s-a enervat și l-a acuzat că își încalcă promisiunea, iar discuția a început să întârzie îmbarcarea celorlalți călători.

Intervenția stewardesei a schimbat totul

Situația a fost observată rapid de un însoțitor de bord, care a venit să afle de ce s-a format blocajul pe culoar.

Tatăl a încercat să susțină că pasagerul acceptase deja schimbul și apoi s-a răzgândit.

Însă un alt călător aflat în apropiere a intervenit și a explicat ce se întâmplase de fapt.

După ce a verificat biletele de îmbarcare, stewardesa i-a cerut pasagerului să-și ia lucrurile și l-a condus chiar la... locul de la business.

Da, exact locul pe care tatăl încercase să-l păstreze pentru soția sa.

Final cu aplauze pe internet

Povestea a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale, iar majoritatea comentariilor au fost de partea pasagerului.

Mulți au spus că a fost una dintre puținele situații în care încercarea de a manipula pe cineva s-a întors instantaneu împotriva celui care a pus-o la cale.

Iar pentru călătorul care și-a păstrat calmul, zborul de opt ore s-a încheiat mult mai confortabil decât și-ar fi imaginat atunci când a urcat în avion, scrie express.co.uk

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