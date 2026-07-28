Top 20 licee din țară după ultima medie de admitere 2026. „Gheorghe Lazăr" rămâne pe primul loc

Clasamentul primelor 20 de licee din țară, ordonate după ultima medie de admitere din 2026, a fost publicat de platforma BacPlus. Pe primul loc rămâne, ca și anul trecut, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" din București, cu ultima medie de admitere 9,57. Urmează Colegiul Național „Sfântul Sava" și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu", care au făcut schimb de locuri față de anul precedent, scrie edupedu.ro

Cine ocupă podiumul

La București, în fruntea clasamentului rămâne Colegiul Național „Gheorghe Lazăr", cu ultimul elev admis având media 9,57 la Evaluarea Națională de anul acesta. Colegiul Național „Sfântul Sava" a urcat o poziție, ajungând pe locul al doilea, cu media 9,42, în timp ce Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu" - care a ocupat locul întâi timp de mai mulți ani la rând - a coborât pe locul al treilea, cu media 9,40.

Topul include, pe lângă liceele bucureștene, două colegii din Constanța, două din Brașov, câte trei din Cluj-Napoca și unul din Timișoara: Colegiul Național „Emil Racoviță", Liceul Teoretic „Avram Iancu" și Liceul Unitarian „János Zsigmond", din Cluj-Napoca.

De ce au scăzut mediile de admitere față de anul trecut

Aici apare, de fapt, informația cea mai importantă pentru elevii și părinții care compară cifrele din 2026 cu cele din 2025: mediile mai mici din acest an nu înseamnă neapărat că liceele au devenit mai „ușor" de accesat - explicația ține de un fenomen statistic mai amplu, documentat de o analiză Edupedu.ro.

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 au arătat o scădere semnificativă a promovabilității, la 79,1% (față de 83,2% în 2025), și doar 7 medii de 10 la nivel național, comparativ cu 85 în anul precedent. Doar în București, numărul elevilor cu medii între 9,50 și 10 a scăzut de la 2.021, în 2025, la doar 1.298 în 2026 - cu 723 mai puțini. La aceasta se adaugă și un număr mai mic de candidați în general: 15.643 de elevi înscriși la Evaluarea Națională în Capitală, față de 17.527 anul trecut, cu 1.884 mai puțini.

Practic, o medie mai mică din 2026 poate valora, ca poziție reală în ierarhie, la fel de mult sau chiar mai mult decât o medie mai mare din 2025 - pentru că, în fața fiecărui candidat, sunt acum mai puțini concurenți. Un exemplu concret oferit de Edupedu: un elev cu media 9,60 avea, în 2025, aproximativ poziția 1.470 în ierarhia națională; în 2026, un elev cu aceeași medie ajunge, aproximativ, pe poziția 821 - un câștig semnificativ de poziții, chiar la medie identică.

Secretarul de stat Sorin Ion estimase, chiar înainte de publicarea rezultatelor finale, o scădere de 10-20 de sutimi a mediilor de admitere la liceele de top - o predicție confirmată, în mare parte, de clasamentul publicat acum.

Clasamentul complet al primelor 20 de licee din țară, după ultima medie de admitere 2026

Nr. Județ Liceu Ultima medie de admitere Nr. de locuri 1 B Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" 9,57 269 2 B Colegiul Național „Sfântul Sava" 9,42 236 3 B Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu" 9,40 269 4 B Colegiul Național „Spiru Haret" 9,37 226 5 CT Colegiul Național „Mircea cel Bătrân", Constanța 9,32 204 6 B Colegiul Național „Matei Basarab" 9,25 289 7 CJ Colegiul Național „Emil Racoviță", Cluj-Napoca 9,22 81 8 CJ Liceul Teoretic „Avram Iancu", Cluj-Napoca 9,15 107 9 B Colegiul Național „Cantemir Vodă" 9,15 200 10 B Colegiul Național „Mihai Viteazul" 9,15 264 11 B Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc" 9,07 192 12 BV Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă", Brașov 9,05 163 13 B Colegiul Național „Gheorghe Șincai" 9,05 258 14 B Colegiul Național „Ion Creangă" 9,02 258 15 BV Colegiul Național „Andrei Șaguna", Brașov 9,00 160 16 CJ Liceul Unitarian „János Zsigmond", Cluj-Napoca 9,00 55 17 B Colegiul Național „Grigore Moisil" 9,00 194 18 B Colegiul Național „Mihai Eminescu" 8,97 254 19 CT Liceul Teoretic „Ovidius", Constanța 8,95 190 20 TM Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva", Timișoara 8,92 132

Mai puține clase de liceu în București

Pe lângă distribuția mediilor, admiterea din acest an a fost influențată și de reducerea ofertei de școlarizare: numărul claselor de liceu de stat din București a scăzut de la 737, în anul școlar 2025-2026, la 691 pentru 2026-2027 - cu 46 de clase mai puține. În schimb, au apărut 20 de clase noi de liceu dual, ca urmare a reorganizării învățământului profesional, în contextul primului an în care toți absolvenții de gimnaziu intră obligatoriu la liceu, fără variantă de școală profesională separată.

La nivel național, potrivit Ministerului Educației, aproape 119.500 de elevi au fost repartizați în clasa a IX-a în această sesiune, dintre care peste 74.000 au fost admiși chiar la prima opțiune completată în fișă.

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