Descoperire șocantă într-o casă a ororilor din Franța. Ce se știe despre cazul celor cinci corpuri de bebeluși găsite într-o locuință din Vaucluse

Potrivit primelor date, cazul a ieșit la iveală după ce femeia din cuplu a ajuns la spital, unde ar fi născut luni seara. Surse apropiate anchetei susțin că soțul acesteia, rămas singur acasă pentru scurt timp, ar fi început să verifice mai multe cutii aflate în locuință, după o discuție legată chiar de conținutul lor. În interiorul uneia dintre acestea ar fi descoperit un corp aflat în stare de putrefacție, potrivit Le Parisien.

Cum a ajuns cazul la poliție

Bărbatul ar fi dus apoi un sac la spital, iar personalul medical a alertat imediat autoritățile, prin procedura legală de sesizare a justiției. În urma acestei informări, Poliția Judiciară din Avignon a preluat dosarul și a mers la adresa cuplului pentru o percheziție.

În timpul verificărilor, anchetatorii ar fi găsit în locuință mai multe saci de plastic, plasați la rândul lor în cutii, în care se aflau ceea ce ar putea fi fetiși sau corpuri de nou-născuți. La acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial identitatea sau vârsta exactă a resturilor descoperite, iar expertizele medico-legale urmează să clarifice natura lor.

Cine este cuplul și ce urmează în anchetă

Cuplul este descris, potrivit primelor informații din presă, ca fiind unul discret și fără antecedente cunoscute în comunitate. Cei doi ar avea deja doi copii, în vârstă de opt și doisprezece ani. Bărbatul ar lucra, în timp ce femeia ar fi rămas acasă.

Parchetul din Carpentras nu a oferit, deocamdată, un răspuns oficial solicitărilor venite din partea presei. Femeia se afla încă în spital la momentul apariției primelor informații și nu ar fi fost plasată în arest preventiv.

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