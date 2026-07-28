Ursoaica Alexandra și frații ei pleacă din țară: povestea din spatele celui mai mare transfer din istoria sanctuarului din Zărnești

Anunțul a fost făcut marți de Asociația Milioane de Prieteni (AMP), administratorul sanctuarului, care a confirmat colaborarea internațională dintre cele două instituții.

Cine sunt cei patru urși care vor traversa Europa

Alexandra, Anita, Chance și Thomas sunt frați, au aproximativ doi ani și jumătate și vor fi transportați împreună, după ce vor fi tranchilizați, către Parc Animalier de Sainte-Croix din Franța. Drumul până la destinație va dura peste o zi, animalele urmând să fie monitorizate constant pe tot parcursul călătoriei pentru a se asigura condiții optime de siguranță.

Reprezentanții AMP au subliniat amploarea și complexitatea logistică a operațiunii: „Sanctuarul AMP Libearty va trăi un moment cu adevărat istoric: patru urși, proveniți din sălbăticie, aflați, acum, în grija noastră vor pleca împreună din România către un parc din Franța. (...) Este un transfer fără precedent pentru AMP Libearty și un eveniment unic pentru România. Plecarea celor patru urși reprezintă rezultatul unei colaborări internaționale complexe, pregătită în cele mai mici detalii, astfel încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. (...) Parcul (Parc Animalier de Sainte-Croix - n.r.) are o viziune apropiată de cea a Sanctuarului AMP Libearty: protejarea animalelor și educarea oamenilor în spiritul respectului față de natură și față de toate formele de viață."

Ce este Parc Animalier de Sainte-Croix

Noua casă a celor patru urși se întinde pe 120 de hectare și găzduiește 1.500 de animale din 100 de specii ale faunei europene, conform datelor publicate de instituția franceză. Parcul depășește conceptul clasic de grădină zoologică, oferind vizitatorilor experiența „sleep in the park" — posibilitatea de a se caza în cabane amplasate direct în arealul parcului, pentru a observa animalele de aproape.

România, lider european la populația de urși bruni

Contextul acestui transfer readuce în atenție o realitate pe care puțini o cunosc: România găzduiește cea mai numeroasă populație de urși bruni din întreaga Europă, în timp ce Elveția, spre comparație, are în prezent un singur exemplar identificat pe teritoriul său.

Cel mai recent studiu național estimează că în România trăiesc între 10.419 și 12.770 de urși, cu un nivel maxim posibil de aproape 13.000 de exemplare, la un grad de încredere de 95%. Aceeași cercetare arată că efectivul optim, sustenabil pentru habitatele naturale din țară, este de doar aproximativ 4.000 de urși — ceea ce înseamnă că populația actuală depășește semnificativ pragul considerat sigur pentru echilibrul ecologic.

Cele mai ridicate densități de urși sunt înregistrate în județele Covasna, Harghita și Mureș, zone în care întâlnirile dintre urși și comunitățile locale au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, generând dezbateri constante privind gestionarea acestei probleme.

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O provocare europeană: echilibrul dintre conservare și siguranță

Revenirea ursului brun în mai multe regiuni ale continentului este considerată una dintre cele mai importante povești de succes ale conservării biodiversității din ultimele decenii. Programele de protecție au permis refacerea populațiilor în Italia, Slovenia, Croația și alte state din arcul alpin.

Totuși, creșterea numărului de urși aduce și provocări majore. Autoritățile europene se confruntă cu dificultatea de a găsi un echilibru între protejarea speciei și siguranța comunităților locale, mai ales acolo unde oamenii și animalele sălbatice împart același teritoriu. Specialiștii insistă asupra faptului că monitorizarea continuă și cooperarea dintre state rămân esențiale pentru gestionarea sustenabilă a populațiilor de urși și pentru reducerea conflictelor dintre oameni și marile carnivore.

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Agerpres