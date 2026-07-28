Antreprenorii români sunt sufocați. Cea mai mare problemă a firmelor în 2026 nu este legată de taxe

Tot mai multe firme reclamă și presiunea produselor de import, întârzierile la plată și lipsa lichidităților, arată Carta Albă a IMM-urilor 2026.

Studiul, realizat în rândul antreprenorilor români, oferă o imagine asupra dificultăților cu care se confruntă mediul de afaceri într-un an marcat de incertitudine economică și schimbări fiscale.

Concurența neloială, cea mai mare provocare

Potrivit cercetării, 57,28% dintre antreprenori spun că principala problemă este concurența neloială. Față de anul trecut, aceasta a urcat pe primul loc în clasamentul dificultăților întâmpinate de IMM-uri.

Pe locul al doilea se află concurența produselor din import, indicată de 48,44% dintre respondenți. Este cea mai spectaculoasă creștere din clasament, această problemă urcând de pe locul cinci în 2025 pe locul doi în acest an.

Un alt obstacol major este neplata facturilor de către clienți sau parteneri, menționată de 42,41% dintre firme. Și această problemă a câștigat teren, după ce anul trecut ocupa abia locul șase.

Antreprenorii văd oportunități pe piața internă

În ciuda dificultăților, companiile sunt optimiste în privința dezvoltării afacerilor pe piața românească.

Nu mai puțin de 94,8% dintre respondenți consideră că creșterea cererii interne reprezintă cea mai importantă oportunitate de dezvoltare. Procentul este mult peste cel din 2025, când această opțiune era indicată de aproximativ 58% dintre antreprenori.

Alte oportunități identificate sunt:

creșterea exporturilor – 52,81%;

digitalizarea – 36,9%.

La polul opus, doar 12,06% dintre antreprenori consideră că investițiile în tehnologii noi reprezintă, în acest moment, o oportunitate prioritară.

Firmele au nevoie de bani pentru supraviețuire, nu pentru investiții

Carta Albă a IMM-urilor arată că principala nevoie a companiilor este acum finanțarea capitalului de lucru, semn că multe firme resimt presiunea asupra lichidităților și întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.

În același timp, interesul pentru investițiile în utilaje și echipamente este în scădere, multe companii preferând să amâne proiectele de dezvoltare până la stabilizarea contextului economic.

Mai multe plecări decât angajări

Un alt semnal de alarmă vine din piața muncii.

În 2026, IMM-urile au înregistrat, în medie:

3,15 angajări pe companie;

3,25 plecări de salariați.

Rezultatul este un spor negativ de personal, ceea ce arată că, în ansamblu, firmele mici și mijlocii pierd angajați.

Florin Jianu: „Nu ne mai permitem strategii de azi pe mâine”

Președintele IMM România, Florin Jianu, consideră că rezultatele studiului reprezintă un avertisment pentru autorități și pentru mediul de afaceri.

„Ne aflăm într-un punct în care regulile jocului se rescriu. România are nevoie de predictibilitate fiscală, digitalizare reală și o colaborare mult mai strânsă între stat și mediul privat. Nu ne mai permitem strategii de azi pe mâine”, a declarat acesta.

Potrivit lui Jianu, obiectivul ar trebui să fie construirea unui ecosistem în care antreprenorii români să poată investi, inova și concura la nivel european, fără să funcționeze permanent în regim de supraviețuire.