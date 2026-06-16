Se schimbă complet examenul de Bacalaureat din 2030. Probele vor fi adaptate strict pe specializarea urmată

Ordinul aprobă lista probelor şi a disciplinelor examenului naţional de bacalaureat începând cu anul 2030, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru prima generaţie de absolvenţi care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru şi a programelor şcolare aprobate începând cu anul şcolar 2026-2027.



Anexa detaliază probele şi disciplinele asociate examenului naţional de bacalaureat începând cu anul 2030 pentru toate filierele, profilurile, specializările şi calificările profesionale din învăţământul liceal, incluzând: probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, probele scrise comune, obligatorii sau la alegere, probele diferenţiate specifice profilului, specializării sau calificării profesionale, disciplinele la alegere pentru proba F, vizând competenţe de bază.



Probele examenului de bacalaureat 2030 şi disciplinele prevăzute sunt: proba de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română (proba A01, toate profilurile, toate specializările) - proba există şi în prezent; proba de evaluare a competenţelor de comunicare în limba maternă (proba A02, minorităţi) - proba există şi în prezent; proba de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi moderne (proba B) - în prezent se evaluează competenţele la o singură limbă modernă; proba de evaluare a competenţelor digitale (proba C) - proba există şi în prezent.



Probele scrise prevăzute sunt limba şi literatura română, proba A1/A2/A3 (comună (A1), cu excepţia profilului umanist, specializarea filologie (A2), respectiv minorităţi (A3) - proba există şi în prezent, limba şi literatura maternă (proba D, minorităţi) - proba există şi în prezent, două probe scrise obligatorii diferenţiate (proba E), astfel prima probă - filiera teoretică pentru specializarea matematică-informatică - matematică, pentru specializarea ştiinţe ale naturii - probă la alegere între fizică, chimie şi biologie, pentru specializarea ştiinţe sociale - istorie, pentru specializarea filologie - limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională; prima probă - filiera tehnologică - probă specifică domeniului de pregătire, prima probă - filiera vocaţională una dintre disciplinele de specialitate (în actuala structură a bacalaureatului, această primă probă obligatorie diferenţiată este proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.); a doua probă - filiera teoretică: pentru specializarea matematică-informatică - o disciplină la alegere între informatică, fizică, chimie, biologie, pentru specializarea ştiinţe ale naturii - o disciplină la alegere între fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, pentru specializarea ştiinţe sociale - o disciplină la alegere între geografie, discipline socio-umane, religie, pentru specializarea filologie - o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie.



Documentul mai prevede a doua probă - filiera tehnologică - o disciplină relevantă pentru profilul real, a doua probă - filiera vocaţională - o disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării (în actuala structură a bacalaureatului, această a doua probă obligatorie diferenţiată este proba la alegere.); o probă scrisă de evaluare a competenţelor de bază (proba F), la alegere: pentru profilul real - o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie, pentru profilul umanist - o disciplină la alegere între matematică, fizică, chimie, biologie, pentru filiera tehnologică - una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E, pentru filiera vocaţională - una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E (această probă nu există în actuala structură a bacalaureatului şi este o probă complementară profilului).



Totodată, ordinul prevede că probele de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi moderne (proba B), proba de evaluare a competenţelor digitale (proba C) şi proba de evaluare a competenţelor de bază (proba F) sunt prevăzute a se desfăşura în timpul anului şcolar.



"Având în vedere reglementările legale, precizez că orice modificare a probelor/disciplinelor examenului naţional de bacalaureat 2030 implică modificarea, în prealabil, a Legii învăţământului preuniversitar nr. 198, aprobată de Parlamentul României în anul 2023", susţine ministrul Dimian. AGERPRES