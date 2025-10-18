Beatrice Tcaciuc, tânăra din Suceava care a cucerit cel mai mare concurs de talente din lume, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

La secțiunea canto, tânăra artistă a obținut o medalie de aur, o plachetă de aur și o medalie de argint. Datorită performanțelor artistice, eleva a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Drumul ei în muzică a început încă din clasa întâi, la un concurs școlar de talente, continuând apoi cu testul de la Palatul Copiilor Suceava, unde s-a clasat a treia din 50 de participanți la secțiunea canto. A urmat cursuri particulare, studiind timp de cinci ani muzica ușoară și peste trei ani muzica populară, iar anul acesta a absolvit cu nota maximă Școala de Stat „Ion Irimescu” Suceava, secția muzică populară. Acum, Beatrice studiază canto de aproape 6 ani la Școala Artelor Suceava sub întrumarea doamnei profesor Teodora Botez, fără de care nu ar fi reușit pe drumul către performanță.

În doar câțiva ani, Beatrice a participat la peste 120 de concursuri naționale și internaționale, unde a adunat o impresionantă colecție de distincții: 11 trofee ale festivalului, 12 trofee de secțiune, 14 premii de excelență, 33 trofee ale categoriei de vârstă și zeci de locuri I, II și III. Dintre acestea, se remarcă Trofeul Festivalului „Euro Music Vision” București 2024, care i-a consolidat poziția în rândul celor mai promițătoare voci ale generației sale.

Dincolo de scenă, Beatrice este un copil sensibil, modest și echilibrat. Elevă la unul dintre cele mai bune licee din Suceava, a obținut media 9,94 în clasa a V-a și 9,83 în clasa a VI-a. În paralel, studiază șah și programare, domenii care îi antrenează răbdarea și logica, completând armonios universul său artistic.

Beatrice Tcaciuc nu este doar o voce promițătoare, ci un exemplu de determinare și maturitate timpurie. Prin talentul și perseverența ei, demonstrează că viitorul României are sunetul curat al pasiunii și al muncii făcute cu suflet.