Scandal uriaș la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA. Zeci de studenți, acuzați că au folosit ChatGPT pentru a trișa la examen

Profesor de la Brown University: „Avem dovezi copleșitoare că studenții au trișat cu inteligența artificială”

Inteligența artificială schimbă radical modul în care universitățile din întreaga lume încearcă să prevină frauda academică. La Brown University, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite, un profesor de economie susține că a descoperit cea mai amplă tentativă de fraudă din istoria recentă a universității, după ce zeci de studenți ar fi folosit ChatGPT pentru a rezolva un examen, potrivit El Pais.

Un profesor cu 34 de ani de experiență spune că are dovezi clare ale fraudei

Un scandal fără precedent zguduie Brown University, membră a prestigioasei Ivy League. Profesorul Roberto Serrano, unul dintre cei mai apreciați economiști ai instituției și specialist în teoria jocurilor, afirmă că deține dovezi concludente potrivit cărora cel puțin 50 de studenți au trișat la examenul parțial al cursului ECON 1170, dedicat economiei matematice.

În opinia profesorului, amploarea cazului depășește orice incident cunoscut până acum la Brown University și ar putea reprezenta unul dintre cele mai grave scandaluri academice din întregul sistem Ivy League, din care fac parte universități precum Harvard, Yale, Princeton și Columbia.

Serrano susține că reacția conducerii universității a fost dezamăgitoare. Potrivit acestuia, președintele instituției nu a oferit niciun răspuns după raportarea situației, iar decanul a reacționat abia după ce dosarul a ajuns în fața Comitetului pentru Codul Academic. Singurul mesaj primit a fost că incidentul reprezintă „un semnal de alarmă”.

Profesorul consideră însă că acest lucru este insuficient.

„Integritatea academică este o valoare care merită apărată. Cadrele didactice nu pot fi lăsate singure într-o luptă decisivă pentru viitorul învățământului superior”, a declarat economistul într-un interviu telefonic acordat din Providence, Rhode Island.

Cine este Roberto Serrano

Născut la Madrid, Roberto Serrano predă la Brown University de 34 de ani și este recunoscut la nivel internațional pentru contribuțiile sale în aplicarea teoriei jocurilor în analiza piețelor economice.

Parcursul său este impresionant și dincolo de realizările academice. La doar 17 ani și-a pierdut complet vederea din cauza unei distrofii retiniene. După o perioadă dificilă, a învățat alfabetul Braille, și-a continuat studiile și a obținut doctoratul la Harvard, înainte de a accepta un post la Brown University.

Profesorul spune că nu și-a privit niciodată dizabilitatea ca pe un obstacol imposibil de depășit.

„Economiștii văd realitatea ca pe un set de restricții. Eu consider boala mea doar una dintre aceste restricții și încerc să mă adaptez cât mai bine la ea”, afirmă acesta.

Examenul care a ridicat suspiciuni

În acest an universitar, Serrano a decis ca atât examenul de la jumătatea semestrului, cât și examenul final să fie susținute în regim take-home, adică studenții să rezolve subiectele acasă, fără acces la cărți sau alte materiale.

Profesorul considera că această formulă îi permite să formuleze probleme mai dificile și să testeze capacitatea reală de analiză a studenților. Examenul conținea situații noi, diferite de exemplele discutate la curs, iar participanții trebuiau să demonstreze dacă anumite afirmații erau adevărate sau false în noile condiții.

Cursul era cunoscut drept unul dificil și, în mod tradițional, atrăgea un număr redus de studenți. În trecut, profesorul avea cel mult 30 de cursanți, uneori chiar mai puțin de zece.

De această dată însă, 86 de studenți s-au înscris la disciplină. Rezultatele examenului din 5 martie au fost spectaculoase: media generală a ajuns la 96 de puncte din 100, iar 40 de studenți au obținut punctaj maxim.

Corectorii au observat însă rapid că mai multe lucrări conțineau pasaje aproape identice și formulări neobișnuite, foarte asemănătoare cu răspunsurile generate de ChatGPT. Acesta a fost momentul în care profesorul a început să suspecteze utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale pentru rezolvarea examenului.



Diferențe uriașe între examenul online și cel susținut în sală

Profesorul Roberto Serrano a decis să nu anuleze examenul de la jumătatea semestrului, însă i-a avertizat pe studenți că examenul final, care reprezenta 50% din nota finală, urma să fie organizat exclusiv în sală, sub supraveghere. Totodată, le-a transmis că, dacă rezultatele nu vor fi comparabile cu cele obținute la examenul anterior, doar nota de la examenul final va fi luată în calcul.

Rezultatele au confirmat suspiciunile sale. Dacă la examenul desfășurat acasă media fusese de 96 de puncte din 100, la examenul organizat în sală aceasta s-a prăbușit la doar 48 de puncte. Din cei 89 de studenți care participaseră la examenul intermediar, numai 59 s-au prezentat la proba finală. Mai mult, dintre cei 27 care au lipsit, nu mai puțin de 22 obținuseră anterior punctajul maxim.

Pentru profesor, aceste diferențe reprezintă o dovadă aproape incontestabilă că o parte dintre rezultatele excepționale obținute la examenul online nu reflectau nivelul real de pregătire al studenților.

„Dovezile empirice privind frauda sunt copleșitoare”, afirmă Serrano, care spune că experiența l-a determinat să schimbe radical modul în care își va evalua studenții în viitor.

Profesorul renunță definitiv la examenele susținute de acasă

În urma acestui incident, economistul a decis că exercițiile săptămânale nu vor mai conta la nota finală, deoarece pot fi rezolvate cu ajutorul inteligenței artificiale. De asemenea, el renunță complet la examenele de tip take-home, chiar dacă le considera până acum una dintre cele mai eficiente metode de evaluare.

În opinia sa, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale obligă universitățile să regândească întregul sistem de examinare și să găsească metode prin care performanțele studenților să poată fi evaluate în mod autentic.

O tragedie care i-a schimbat perspectiva

Decizia de a organiza examenul intermediar în format online nu a fost întâmplătoare. Cu doar câteva luni înainte, Brown University fusese scena unei tragedii care a șocat întreaga comunitate academică.

În luna decembrie a anului trecut, un fost doctorand în vârstă de 48 de ani a deschis focul în campus, provocând moartea a două persoane și rănirea altor nouă. Printre victime s-au aflat și doi studenți înscriși la cursul lui Roberto Serrano, care au supraviețuit după mai multe săptămâni de spitalizare.

Profesorul a fost profund afectat și de moartea unei tinere studente, Ella Cook. Cu doar câteva zile înainte de atac, aceasta îl vizitase în birou pentru a discuta despre înscrierea la cursul său și despre posibilitatea de a-i deveni coordonator academic.

„Avea atât de multe planuri, idei și speranțe. Era extrem de pasionată de studii. Când am aflat că a murit, pur și simplu nu mi-a venit să cred”, mărturisește profesorul.

Serrano spune că, după atacul armat, mulți studenți au continuat să resimtă anxietate atunci când reveneau în campus. Din acest motiv, a ales să organizeze examenul de acasă, considerând că le va reduce presiunea psihologică într-o perioadă dificilă.

„M-a durut că încrederea mea a fost trădată”

Profesorul afirmă că dezamăgirea provocată de presupusa fraudă este cu atât mai mare cu cât decizia de a permite examenul online a fost luată din empatie față de studenți.

El susține că, în opinia sa, universitatea tinde uneori să acorde prea mult beneficiul îndoielii studenților, inclusiv pentru că mulți provin din familii foarte înstărite, care fac donații importante instituției.

„În 34 de ani de carieră, a fost singura dată când am decis să organizez un examen de acest tip, din motive pe deplin justificate. Iar răspunsul a fost o fraudă pe scară largă”, spune profesorul.

Inteligența artificială schimbă regulile în universitățile de elită

Cazul de la Brown University nu este unul izolat. Potrivit articolului, utilizarea inteligenței artificiale îi determină pe tot mai mulți profesori să renunțe la metodele tradiționale de evaluare.

La Princeton University, de exemplu, conducerea a decis să pună capăt unei tradiții vechi de 133 de ani, potrivit căreia studenții susțineau examene fără supravegherea profesorilor, bazându-se exclusiv pe codul de onoare al universității.

Jurnalistul american Theo Baker, proaspăt absolvent al Universității Stanford, afirmă că inteligența artificială a făcut înșelăciunea mai ușoară și mai profitabilă ca niciodată și susține că aproape toți studenții pe care îi cunoaște au folosit, într-o formă sau alta, instrumente AI pentru rezolvarea temelor în timpul facultății.

Profesorul cere o dezbatere despre viitorul educației

Roberto Serrano consideră că universitățile nu mai pot ignora fenomenul și că este nevoie de o dezbatere amplă privind impactul inteligenței artificiale asupra învățământului superior.

În opinia sa, scopul nu este interzicerea tehnologiei, ci găsirea unui echilibru care să permită folosirea responsabilă a acesteia fără a compromite principiile fundamentale ale educației.

„Dacă nu mai apărăm adevărul, decența și onestitatea, ce credibilitate vom mai avea ca oameni din mediul academic?”, avertizează profesorul, convins că viitorul universităților depinde de modul în care acestea vor răspunde provocărilor aduse de inteligența artificială.