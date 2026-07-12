Unde să stai în chirie dacă ești student în București. Cele mai bune zone în 2026

Pentru mulți, alegerea cartierului este chiar mai importantă decât apartamentul. Diferența dintre o chirie aflată la două minute de metrou și una aflată la 25 de minute de mers pe jos poate însemna sute de ore economisite într-un an universitar.

În plus, în ultimii ani, chiriile din Capitală au crescut constant, iar apartamentele bune dispar rapid de pe piață înainte de începutul anului universitar. Cererea pentru locuințe aflate în apropierea marilor centre universitare rămâne foarte ridicată.

1. Grozăvești – probabil cea mai căutată zonă de studenți

Dacă ar exista un "cartier al studenților" în București, acesta ar fi Grozăvești.

Zona este preferată în special de cei care studiază la:

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București;

Facultatea de Automatică și Calculatoare;

Facultatea de Electronică;

Facultățile din campusul Regie;

Universitatea din București (prin acces rapid cu metroul).

Avantaje

metrou Grozăvești;

campusul Regie;

restaurante ieftine;

supermarketuri;

acces rapid spre Gara de Nord și centrul orașului;

multe ansambluri rezidențiale noi.

Dezavantaje

una dintre cele mai scumpe zone pentru studenți;

cerere foarte mare;

apartamentele bune se închiriază rapid.

Chirii orientative

garsonieră: 400-550 euro/lună

două camere: 550-750 euro/lună

2. Regie – cea mai bună variantă pentru buget redus

Campusul Regie rămâne prima alegere pentru studenții de la Politehnică.

Pe lângă cămine, în zonă există numeroase apartamente vechi, cu chirii ceva mai accesibile.

Avantajul major este că aproape totul se află la câteva minute de mers pe jos.

Dacă nu prinzi loc în cămin, Regie este probabil cea mai bună alternativă.

3. Tineretului – preferata studenților de la Drept, Medicină și Universitate

În ultimii ani, Tineretului a devenit una dintre cele mai căutate zone pentru studenți.

Motivele sunt evidente:

metrou;

parc;

acces rapid spre centru;

numeroase cafenele;

cartier sigur.

Este foarte bine conectată cu:

Universitatea București;

Facultatea de Drept;

Facultatea de Medicină;

Titu Maiorescu.

Chirii orientative

garsonieră: 420-600 euro

două camere: 600-850 euro

4. Piața Romană

Pentru studenții de la ASE, aceasta rămâne zona ideală.

Practic, poți merge pe jos până la facultate.

În apropiere sunt:

ASE;

SNSPA;

numeroase biblioteci;

cafenele;

restaurante.

Problema este prețul.

Este una dintre cele mai scumpe zone din Capitală.

Garsonierele sub 500 de euro sunt din ce în ce mai greu de găsit.

5. Lujerului

În ultimii ani, Lujerului a devenit una dintre surprizele pieței.

Mulți studenți preferă să stea aici deoarece:

există metrou;

ajung în 5-10 minute la Politehnică;

chiriile sunt sensibil mai mici decât în Grozăvești.

Chirii orientative

garsonieră: 300-420 euro

două camere: 450-600 euro

6. Crângași

Foarte apropiat de campusul Regie.

Avantaje:

metrou;

parc;

supermarketuri;

chirii mai mici.

Este una dintre cele mai bune variante pentru studenții care vor să economisească 100-150 de euro lunar față de Grozăvești.

7. Titan

Nu este lângă facultăți.

Dar este una dintre cele mai bune variante pentru cei care acceptă 20-30 de minute cu metroul.

Avantaje:

chirii mai mici;

cartier liniștit;

foarte bine conectat la metrou.

Ce contează cel mai mult pentru studenți în 2026

Agenții imobiliari spun că studenții nu mai aleg locuința doar după preț.

Cele mai importante criterii sunt:

maximum 10 minute până la metrou;

supermarket aproape;

internet foarte bun;

mobilier modern;

aer condiționat;

mașină de spălat;

birou pentru studiu;

posibilitatea de a împărți chiria cu un coleg.

Cât costă, în medie, o chirie pentru un student

În funcție de zonă și de starea apartamentului:

Zonă Garsonieră 2 camere Grozăvești 400-550 € 550-750 € Regie 350-500 € 500-650 € Lujerului 300-420 € 450-600 € Crângași 320-450 € 480-620 € Tineretului 420-600 € 600-850 € Piața Romană 500-700 € 700-1.000 € Titan 320-430 € 450-600 €

Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de suprafață, vechimea blocului, mobilier și apropierea de metrou.

Pentru Generația Z, timpul a devenit mai valoros decât chiria

Față de acum 10 ani, mulți studenți sunt dispuși să plătească mai mult pentru o locuință aflată la câteva minute de metrou sau de facultate. Motivele sunt simple: economisesc timp, pot ajunge rapid la cursuri, la un job part-time sau la activități sociale și evită două-trei ore pierdute zilnic în trafic.

Acesta este și motivul pentru care zone precum Grozăvești, Tineretului, Piața Romană și Lujerului sunt printre cele mai căutate în fiecare sezon al admiterii, iar apartamentele bine poziționate se închiriază adesea în câteva zile.