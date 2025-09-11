Cămin studențesc de 4 stele la Timișoara. Cât costă chiria pentru condiții de lux

Cum arată " Căminul Elitelor"

Dotat cu băi proprii, terase cu vedere asupra orașului, sală de fitness, parcare supravegheată, noul complex oferă condiții de cazare inovatoare pentru studenții cu performanțe academice, la un cost lunar de 150 de euro.

Clădirea are 7 etaje și a costat 16 milioane de euro. Dispune de 660 de locuri, inclusiv pentru studenți cu dizabilități. Camerele sunt amenajate cu mobilier nou, frigider și tehnologii inteligente pentru monitorizarea luminii, temperaturii și prezenței.

Căminul "Elitelor" are 6 bucătării complet utilate – cuptoare cu microunde, hote, mașini de spălat vase și seturi de gătit. Clădirea este ecologică, având iluminat LED și panouri fotovoltaice.

Vlad Petcu, director administrativ adjunct, subliniază facilitățile de securitate și acces controlat: „Fiecare student are cartelă și cod unic pentru acces, iar geamurile sunt monitorizate cu senzori care detectează dacă sunt deschise”.

La ultimul etaj a fost amenajată o sală de fitness și două săli de lectură, iar parcarea subterană dispune de 50 de locuri supravegheate video, un lux rar întâlnit în căminele studențești.

Studenții apreciază noile condiții: „Am auzit că au televizor, ceea ce mi se pare foarte cool, pentru că la noi în cămin nu este”, spune Andreea Bogdan. O altă studentă, Ionela Ola, afirmă că i-ar plăcea să locuiască aici, deși criteriile de eligibilitate sunt stricte.

În apropiere, Universitatea de Vest va deschide cel mai mare cămin studențesc din țară, cu peste 900 de locuri și o investiție de 230 de milioane de lei, pentru cei aproximativ 16.000 de studenți ai instituției de învățământ superior, potrivit observatornews.ro.