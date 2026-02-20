Campion pe trei continente și record mondial la calcul mental: Kevin-Casian Bordea, 10 ani, în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Performanța care i-a adus recunoașterea internațională a fost stabilirea Recordului Mondial la proba de adunări rapide cu numere de două cifre, unde a obținut 1115 puncte în doar trei minute, rezultat omologat oficial în The LIVE MCL Book of Mental Math World Records 2025, la Dubai. În aceeași perioadă, Kevin a devenit vicecampion mondial la proba de înmulțiri și s-a clasat în topul global la probele complexe de calcul, demonstrând o combinație rară între viteză și precizie. Datorită acestor performanțe excepționale, Kevin-Casian Bordea a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - program care identifică și promovează noile generații de excelență ale țării.

Anul 2025 a însemnat pentru Kevin o succesiune de victorii pe marile scene ale aritmeticii mentale: titlul de campion la Olimpiada Națională SmartyKids de la Brașov, Premiul I la Campionatul Internațional HORUS din Egipt, o nouă clasare pe primul loc la competiția HORUS din Dubai și un rezultat remarcabil la Olimpiada GMMO din India, unde a rezolvat 100 de calcule corecte în mai puțin de opt minute.

În competițiile internaționale desfășurate online, și-a confirmat dominația prin Premiul I mondial la World Mathematics League și titlul „1st Class Winner” la concursul organizat de IQ Center Armenia. Aceste rezultate nu sunt simple reușite punctuale, ci expresia unei capacități cognitive antrenate sistematic. Kevin învață la Școala Gimnazială „Luceafărul” din București și se pregătește la centrul SmartyKids - Progresului din capitală, unde, în doar trei ani de studiu, și-a dezvoltat nu doar rapiditatea de calcul, ci și concentrarea, disciplina mentală și stăpânirea emoțiilor în condiții de competiție intensă.

Specialiștii descriu profilul său ca fiind cel al unui „arhitect al vitezei și preciziei” - un copil care reușește să mențină acuratețea perfectă sub presiunea timpului și să se adapteze instantaneu la formate diferite de concurs, de la probe de viteză la calcule mixte complexe. Capacitatea de a performa constant în fața unor competitori proveniți din sisteme educaționale extrem de competitive îl plasează deja în elita internațională a tinerelor minți.

Prin parcursul său, Kevin nu demonstrează doar talent, ci forța disciplinei și a educației susținute. Este un exemplu că performanța nu ține de vârstă, ci de rigoare, perseverență și curajul de a concura la cel mai înalt nivel. Un „atlet al minții” care arată că, atunci când pasiunea este cultivată cu răbdare și rigoare, limitele devin doar repere temporare. În povestea lui, cifrele nu sunt simple simboluri. Devin limbajul prin care excelența românească își face loc, din nou, pe harta lumii.