Câștigătorii Bursei SAB 2025: SOLIS. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a premiat inovația solară a studenților clujeni

Evenimentul de premiere a avut loc vineri, 10 octombrie, la Salonul Auto București, în prezența reprezentanților FDVDR, SAB, și a echipei SOLIS, formată din Gabriela-Adelina Andronache, Raymond Nemeth și Georgiana Mureșan.

Tema ediției din acest an - „Pune inteligența artificială în mișcare. Implică AI într-o inovație de mobilitate urbană” - a adus în competiție zeci de proiecte dezvoltate de studenți, cercetători și tineri pasionați de tehnologie.

Proiectul SOLIS Hyperion s-a remarcat prin integrarea principiilor sustenabilității și utilizarea tehnologiilor verzi în construcția unui vehicul alimentat 100% cu energie solară. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a acordat echipei premiul de 5.000 de euro, în semn de recunoaștere pentru contribuția lor la dezvoltarea mobilității inteligente și a ingineriei aplicate din România.

Vehiculul SOLIS Hyperion a participat recent la Bridgestone World Solar Challenge 2025, cea mai prestigioasă competiție internațională dedicată mașinilor solare, desfășurată în Australia. Echipa românească a concurat cu 36 de echipe din 18 țări, parcurgând peste 3.000 de kilometri prin deșertul australian, de la Darwin la Adelaide, folosind exclusiv energie solară.

Modelul Hyperion este cel mai avansat vehicul dezvoltat de echipa SOLIS. Cu un șasiu monococ din fibră de carbon, suprafață solară extinsă la 6 m², sistem de protecție tip Halo și o baterie de 3 kWh, vehiculul îmbină eficiența energetică cu siguranța și performanța.

Echipa SOLIS face parte din campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează tinerii ce contribuie prin inovație la progresul societății.

Competiția Bursa SAB, ajunsă la cea de-a VIII-a ediție, este una dintre cele mai importante inițiative dedicate tinerilor inovatori din România. Prin intermediul acesteia, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține cercetarea aplicată, inovația tehnologică și dezvoltarea durabilă în domeniul mobilității.