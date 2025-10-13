Ce mâncăm ca să trăim mai mult? Alimentele viitorului – la RO.aliment Show 2025, susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu

Timp de trei zile, cercetători, nutriționiști și profesori vor despre cum va arăta „mâncarea viitorului”, una mai curată, mai echilibrată și, da, mai prietenoasă cu tinerețea.

Fructele care țin tinerețea aproape

Afinele, zmeura, rodia și strugurii negri sunt considerate „alimente anti-aging”. Ele sunt pline de antioxidanți care protejează celulele și încetinesc îmbătrânirea. În plus, nu ridică brusc glicemia, ceea ce le face perfecte și pentru cei care au grijă la siluetă.

Grăsimile bune – secretul creierului tânăr

Peștele gras, avocado, nucile și uleiul de măsline sunt vedetele longevității. Conțin grăsimi „bune” care hrănesc creierul, reduc inflamațiile și protejează inima.

Condimente care vindecă și legume care curăță

Turmericul, ghimbirul și usturoiul nu sunt doar pentru gust. Au efect antiinflamator și ajută organismul să se refacă după stres. Broccoli și varza sunt și ele pe lista alimentelor-minune care ajută corpul să se detoxifice natural.

Iaurt, murături și kombucha – pentru un intestin fericit

Mâncarea fermentată e una dintre cheile longevității. Iaurtul natural, kefirul și varza murată echilibrează flora intestinală și susțin imunitatea.

Specialiștii spun că obiceiurile simple, dar constante – mai multe fructe, legume, fibre și apă – pot prelungi viața cu ani buni.

„Viitorul alimentației nu e despre diete minune, ci despre echilibru. Despre a ști ce alegem și de ce”, spun reprezentanții Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care susțin cercetarea și educația pentru o alimentație sănătoasă.