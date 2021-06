Cîmpeanu, despre elevul care s-a aruncat de la geam: În 2018 a scris pe un desen Sunt speriat

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu susține că părinții elevului care s-a aruncat de la geam la Școala George Bacovia din Capitală nu au depus nicio sesizare. El susține că ultima evaluare a elevului a fost făcută de consilier în 2018, pe baza unui desen în care copilul a scris „Sunt speriat”.

„Ultima evualre pe care consilierul a putut-o denmonstra Corpului de control al ministrului a fost din 2018, în care am văzut un desen, în care acel copil în 2018 pur și simplu cerea ajutor. Un copil care avea 9 ani care scrie și un desen foarte sugestiv. Cred eu, cu pregătirea inginerească a mea, că trebuia să dea de gândit consilierului, că trebuia să fie în ateția consilierului.

Am primit mărturii de la elevi și părinți ai unor elevi care sunt în școală sau s-au mutat din acea școală din motive de bullying, care, nu s-a încheiat încă analiza corpului de control, nu vreau să mă antepronunț, dar pe mine m-au convins că acele lucruri se întâmplă nu de săptămâna trecută, se întâmplă de mult timp”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi24.

Acesta spune că este nevoie de mai multă educație în acest sens în beneficiul elevilor, dar și în beneficiul profesorilor și părinților.

„Am văzut cum înalți responsabili din educație iau în ușor, catalogând o simplă joacă faptul că un elev s-a aruncat de pe fereastră de la etajul 1. Sunt mai mulți care au această predispoziție și atunci când văd umilința la care sunt supuși alți elevi nu le acordă atenția cuvenită”, a spus ministrul Educației.

Potrivit lui Sorin Cîmpeanu, în cazul elevului de la Școala George Bacovia nu părinții au fost cei care au sesizat autoritățile.

„Cazul de la nu a semnalat de către părinți. Mai mult decât atât părinții nu au depus o sesizare, am încercat astăzi să îi contactez și să-i invit la o discuție, n-au răspuns, am primit însă un mail pe care mi-e greu să-l cataloghez... Am adresa părinților înregistrată oficial la Ministerul Educației. (...) Înțeleg că au depus o mărturie că dirigintele, profesorii, directorul au făcut tot ce se putea face și că nu puteau să preîntâmpine un astfel de gest, asta este esența mesajului”, a mai spus ministrul.

Acesta a precizat că, în urma controlului făcut la școală, vor fi luate măsurile care se impun, inclusiv sesizarea altor instituții, cum ar fi Protecția Copilului.

