Concluziile Conferinței Webdidactica „Conștient, nu dependent – Educația, prima linie în lupta antidrog”: un semnal de alarmă și un apel la acțiune națională

Evenimentul a evidențiat nevoia acută de intervenție coordonată și constantă în fața unui fenomen alarmant: consumul de droguri în rândul tinerilor sub 25 de ani, cu o incidență tot mai mare și vizibilă în școli, comunități și spitale.



„Fără vacanță în lupta antidrog”, a avertizat Cătălin Țone, expert antidrog, subliniind că „România a pierdut startul în lupta cu drogurile din toate punctele de vedere” și că „societatea civilă trebuie să sprijine statul în construirea unui sistem cu acoperire teritorială reală”. În viziunea sa, prevenirea, tratamentul și combaterea trebuie abordate simultan, iar lipsa specialiștilor este una dintre cele mai grave carențe ale sistemului actual.



Adriana Iancu, director al Școlii Gimnaziale Nr. 206 din București, a tras un semnal de alarmă asupra lipsei unei direcții clare în școală: „Școala românească își caută direcția din perspectiva consumului de droguri. Nu putem trece cu superficialitate peste subiectul consumului de droguri – trebuie să aducem împreună părinți, cadre didactice și societatea civilă”. Ea a subliniat importanța planificării timpului liber pentru elevi și a implicării active a comunității în prevenție.



Dr. Valeria Herdea, medic primar și membru AREPMF, a declarat: „Avem nevoie de o oră obligatorie de educație pentru sănătate, de la clasa zero la clasa a IX-a. Fără educație, prevenția e imposibilă”. Totodată, a evidențiat lipsa acută de centre de tratament și de psihiatri specializați: „Avem depistare, dar nu avem destule centre de recuperare. Sănătatea are nevoie de bani, iar societatea are nevoie de educație”.



Lucian Ibănescu, fost consumator de droguri, a oferit o mărturie emoționantă despre lipsa de resurse în perioada adolescenței: „În 12 ani de școală am avut o singură campanie de prevenire, iar părinții mei nu au știut unde să caute ajutor. Astăzi, totuși, văd speranță”. Mesajul său a fost clar: „Oricât de grea e situația, există speranță”.



Laura Cătană, medic primar psihiatru, a punctat dimensiunea medicală a dependenței: „Discutăm despre o boală cronică, iar starea de bine este dată de tratament, nu de vindecare. E timpul să eliminăm rușinea de a apela la psihiatrie”. Laura Cătană a reamintit că dependența este o suferință colectivă, iar intervenția corectă începe cu diagnostic, tratament și reinserție în comunitate.



În cadrul conferinței a fost lansată prima hartă digitală interactivă din România care cartografiază, județ cu județ, numărul de cazuri de consum de droguri în rândul tinerilor sub 25 de ani din ultimii cinci ani. Acest instrument oferă o imagine clară asupra distribuției fenomenului, facilitând decizii informate pentru autorități și comunități locale.

Totodată, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat programul de voluntariat „Conștient, nu dependent”, destinat tuturor celor care doresc să se implice în construirea unei rețele naționale de prevenție și susținere. Profesori, părinți și elevi sunt invitați să devină parte din această comunitate activă, contribuind la organizarea și promovarea acțiunilor locale. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va desfășura la nivel național campania „Conștient, nu dependent”, iar acțiunile vor continua în toată țara - de la hărți digitale, la întâlniri lunare și ghid practic antidrog pentru părinți.

Înregistrarea integrală a conferinței este disponibilă pe canalul de YouTube al Fundației.