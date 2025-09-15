„Conștient, nu dependent”: Profesorii, în prima linie împotriva drogurilor. O nouă provocare pentru școlile din România

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat „Ora de dirigenție – Conștient, nu dependent” – o inițiativă a campaniei naționale antidrog cu același nume.

Obiectivul este simplu, dar ambițios: dirigenții și profesorii să folosească ora dedicată clasei pentru a discuta deschis despre pericolele consumului de droguri și despre ce înseamnă, de fapt, libertatea personală. Mesajul central – „Conștient, nu dependent” – devine astfel un reper pentru elevi, care au nevoie nu doar de informații, ci și de exemple și instrumente pentru a-și construi un stil de viață sănătos.

Proiectul are o formă aplicată, gândită ca un concurs educațional: profesorii pot propune concepte și idei originale pentru modul în care pot organiza ora de dirigenție. Cele mai bune vor fi premiate și transformate ulterior în resurse ce pot fi replicate la nivel național. Este o abordare practică, care recunoaște creativitatea cadrelor didactice și implicarea lor directă în formarea elevilor.

Perioada de înscriere este 8–31 septembrie, timp în care profesorii din toată țara sunt invitați să trimită propuneri. Accentul cade pe soluții interactive și pe activități care să îi facă pe elevi să participe activ, nu doar să asculte pasiv.

Campania mai are un rol esențial: să creeze un cadru deschis de discuție. Adolescenții sunt adesea expuși tentațiilor și influențelor de grup, iar profesorii sunt printre puținii adulți care pot contrabalansa aceste presiuni. „Ora de dirigenție” le oferă elevilor ocazia să vorbească despre dilemele lor și să înțeleagă că a fi liber înseamnă, de fapt, a fi capabil să alegi responsabil.

Inițiativa face parte din campania națională „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care și-a propus să devină un sprijin concret pentru școli și comunități în prevenirea consumului de droguri. Este un demers care recunoaște un adevăr simplu: prevenția funcționează mai bine atunci când educația e adaptată la realitățile tinerilor de astăzi. Formularul de înscriere se găsește pe site-ul fundației.