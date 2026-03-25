Ceremonia de lansare a noului for academic va avea loc joi, 26 martie 2026, ora 10, în Aula Academiei Române, și va consta în semnarea documentelor de constituire a Consiliului Academic Român, urmată de o întâlnire cu presa, în care vor fi expuse misiunea, obiectivele și principiile de organizare și colaborare.

Memorandumul, Acordul de constituire și Statutul CAR vor fi semnate de către președinții celor șase instituții academice membre ale Consiliului Academic Român:

Academia Română,

Academia de Științe a Moldovei,

Academia de Științe Juridice din România,

Academia de Științe Medicale din România,

Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”,

Academia de Științe Tehnice din România.

Consiliul Academic Român se constituie ca platformă de cooperare academică interinstituțională, având misiunea de a consolida dialogul științific și colaborarea interdisciplinară, precum și de a valorifica potențialul intelectual al comunității academice în analiza și orientarea dezvoltării societății.

Prin activitatea sa, Consiliul Academic Român va contribui în mod concret la elaborarea de analize, studii și recomandări privind teme majore de interes public și se va implica în susținerea unui spațiu comun al științei și culturii românești, integrat în circuitul european și internațional al cunoașterii.

Constituirea Consiliului Academic Român reprezintă un moment de referință pentru consolidarea cooperării academice în spațiul românesc, reafirmând rolul instituțiilor academice ca repere ale cunoașterii, dialogului intelectual și responsabilității publice.

Consiliul Academic Român va funcționa sub coordonarea Academiei Române, cu respectarea autonomiei instituționale a fiecărei academii participante.

Ceremonia de lansare a Consiliului Academic Român va fi urmată de prima ședință a Consiliului de coordonare, în cadrul căreia vor fi alese structurile de conducere.