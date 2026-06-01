Salvamont avertizează: „Moartea pe munte nu te face erou!” Detaliul ignorat de mii de turiști

Salvatorii montani subliniază că alegerea traseului trebuie făcută în funcție de experiența, condiția fizică și pregătirea fiecărui turist, iar informarea înainte de plecare este esențială.

„Moartea pe munte nu este un act eroic, demn de admirație, ci o consecință a unei neglijențe”, avertizează reprezentanții Salvamont.

Ce trebuie să faci înainte de a pleca pe munte

Specialiștii recomandă ca înaintea fiecărei drumeții turiștii să se informeze despre gradul de dificultate al traseului, starea marcajelor, zonele periculoase și prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore.

Totodată, este indicat ca traseul ales să fie adaptat nivelului de pregătire al celui mai puțin experimentat membru al grupului.

Salvamont recomandă evitarea excursiilor în cazul persoanelor obosite, aflate în convalescență sau care au probleme medicale incompatibile cu efortul fizic susținut.

Echipamentul care nu trebuie să lipsească din rucsac

Printre obiectele considerate obligatorii se numără:

lanternă;

hartă și busolă;

trusă de prim ajutor;

haine impermeabile și călduroase;

ochelari și cremă cu protecție UV;

telefon mobil încărcat;

baterie externă;

pungă pentru deșeuri;

spray cu piper sau dispozitive de protecție împotriva animalelor sălbatice.

Salvatorii montani atrag atenția că vremea se poate schimba radical într-un timp foarte scurt, chiar și în sezonul cald.

Nu plecați singuri pe traseu

Una dintre recomandările importante vizează deplasarea în grupuri de minimum trei persoane și informarea familiei, a cabanierului sau a prietenilor despre traseul ales.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să folosească exclusiv traseele marcate și să evite scurtăturile sau abaterile de la itinerariul stabilit.

În timpul deplasării este recomandat un ritm constant, fără grabă, deoarece mersul accelerat poate duce la epuizare și crește riscul accidentelor.

Ce trebuie făcut în caz de furtună sau ceață

În cazul apariției furtunilor cu descărcări electrice, turiștii trebuie să părăsească imediat crestele și culmile expuse.

Salvamont recomandă evitarea adăpostirii lângă copaci izolați, stânci înalte sau alte puncte expuse loviturilor de trăsnet.

În situații de ceață densă, viscol sau ploi torențiale, grupul trebuie să rămână unit și să caute cât mai repede un adăpost sigur.

Protejarea naturii, o obligație pentru fiecare turist

Salvatorii montani reamintesc că protejarea mediului reprezintă o responsabilitate a tuturor celor care aleg să meargă pe munte.

Turiștii sunt sfătuiți să nu lase deșeuri în natură, să nu aprindă focuri în pădure sau pe pășunile alpine și să respecte flora, fauna și ariile naturale protejate.

La plecarea din locurile de popas, zona trebuie lăsată curată, iar marcajele și amenajările turistice nu trebuie deteriorate.

Cum se anunță un accident montan

În cazul producerii unui accident, turiștii trebuie să contacteze imediat Salvamont și să ofere informații clare despre incident: locul exact, numărul persoanelor rănite, momentul producerii accidentului și starea victimelor.

Intervențiile pot fi solicitate prin Dispeceratul Național Salvamont, la numărul 0SALVAMONT (0725.826.668), sau prin serviciul de urgență 112.

De asemenea, salvatorii recomandă instalarea aplicației SALVAMONT pe telefonul mobil, aceasta putând facilita localizarea rapidă a persoanelor aflate în dificultate.

(sursa: Mediafax)