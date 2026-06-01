Diferențe uriașe la facturile de apă și canalizare: Topul județelor cu cele mai scumpe servicii

Conform situației centralizate de ANRSC, cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare-epurare, calculate fără TVA, sunt practicate în județele Vaslui și Iași.

Județe cu tarife scumpe

Pe primul loc se află operatorul Aquavas Vaslui, unde consumatorii plătesc în total 21,49 lei pentru un metru cub de apă și servicii de canalizare. Tariful este format din 12,32 lei/mc pentru apă potabilă și 9,17 lei/mc pentru canalizare. Urmează ApaVital Iași, cu un tarif cumulat de 21,17 lei/mc.

În topul județelor cu cele mai ridicate costuri se mai regăsesc Neamț, cu 20,72 lei/mc, Mediaș, cu 20,31 lei/mc, Târgoviște, cu 20,24 lei/mc, și Turda, unde tariful total ajunge la 20,03 lei/mc.

Operatorii explică nivelul ridicat al tarifelor prin costurile mari de captare, tratare și distribuție a apei, precum și prin investițiile realizate pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare.

Județe cu cele mai mici prețuri

La polul opus se află județele și localitățile unde serviciile sunt considerabil mai ieftine. Printre cele mai mici tarife din țară se numără cele practicate de Aquatorontal Timiș, cu 11,36 lei/mc, Harviz Miercurea Ciuc, cu 11,43 lei/mc, operatorul din Sibiu, cu 12,10 lei/mc, și cel din Bihor, cu 12,21 lei/mc.

Cele mai reduse tarife la nivel național sunt însă înregistrate în Prahova, București și Ilfov. La Apa Nova Ploiești, tariful total pentru apă și canalizare este de 10,02 lei/mc, în timp ce clienții Apa Nova București plătesc 10,43 lei/mc. În Chiajna, operatorul Veolia România practică un tarif de 10,48 lei/mc, toate valorile fiind calculate fără TVA.

De ce există diferențe mari între județe

Specialiștii din domeniu explică variațiile de tarif prin mai mulți factori care influențează costurile de operare. Printre aceștia se numără sursele de captare a apei, cheltuielile de tratare și distribuție, dimensiunea și starea rețelelor, consumul de energie necesar funcționării sistemelor, dar și investițiile realizate pentru extinderea și modernizarea infrastructurii.

De asemenea, gradul de accesare a fondurilor europene și proiectele aflate în derulare pot avea un impact semnificativ asupra nivelului tarifelor practicate de operatorii regionali.

Datele publicate de ANRSC arată că în unele zone ale țării ajustările tarifare au depășit 15% față de anul precedent, pe fondul creșterii costurilor operaționale și al investițiilor necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare, potrivit a1.ro.