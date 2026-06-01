de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   20:30
Tragedie în Neamț! Un copil de 12 ani s-a electrocutat pe un vagon de tren
Ilustratie Jurnalul/Medicii fac eforturi supraomenești să-l salveze

Luni, un copil de 12 ani a fost electrocutat, după ce s-a urcat pe vagonul unui tren staționat în gara din orașul Târgu Neamț.

Incidentul s-a întâmplat luni, în jurul orei 15:40. Un martor la scenă a anunțat autoritățile. Băiețelul care s-a electrocutat a urcat pe trenul staționat în gară alături de un alt prieten al său.

La fața locului au intervenit pompierii ISU Târgu Neamț, un echipaj SAJ, dar și polițiștii IPJ Neamț.

„Ajunse la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că un copil în vârstă de aproximativ 12 ani care s-a urcat pe vagonul trenului a fost electrocutat”, potrivit ISU Neamț.

Băiețelul de 12 ani, cu arsuri pe o suprafață mare a corpului, a fost preluat de echipajul SAJ și dus la spital.

Celălalt copil nu a prezentat leziuni, potrivit pompierilor.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: neamţ copil electrocutat vagon tren
