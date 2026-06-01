Vreme extremă în România: ANM anunță furtuni, grindină și temperaturi în creștere din cauza efectelor El Niño

Elena Mateescu, despre efectele El Niño în România: temperaturi mai ridicate și fenomene meteo extreme

România intră în sezonul cald cu o serie de avertizări meteorologice care confirmă o tendință observată tot mai des în ultimii ani: fenomenele extreme devin mai frecvente, iar temperaturile continuă să crească. Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel global, iar efectele acestui proces sunt deja vizibile și în țara noastră.

Pe lângă schimbările climatice care amplifică riscul fenomenelor severe, meteorologii atrag atenția și asupra influenței fenomenului El Niño, asociat cu temperaturi mai ridicate la nivel mondial și cu o creștere a frecvenței episoadelor meteo extreme.

În intervenția sa la Antena 3 CNN, Elena Mateescu a explicat că începutul verii 2026 este marcat de condiții favorabile dezvoltării furtunilor puternice, a ploilor torențiale și a vijeliilor.

ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării

Potrivit directorului ANM, primele zile ale lunii iunie aduc o instabilitate atmosferică accentuată în mare parte din România.

„Avem un debut de vară 2026 în care fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi unele accentuate: ploi torențiale, pe secvențe scurte de timp 15-25l/m², iar pe spații mici 40-60l/m², vijelie, pentru că este posibil să consemnăm și rafale de 45-55km/h.”

Meteorologii au emis coduri galbene pentru numeroase județe, avertizând că episoadele de vreme severă vor continua și în zilele următoare.

„Astăzi, codul galben vizează cea mai mare parte a țării, exceptând unele județe din nord-est și din sud-est, iar mâine, în restrângere, valabil un alt cod galben de la ora 10:00 până la ora 22:00 pentru județe din centru și sud-estul țării, pentru că luna iunie din acest an va debuta sub incidența acestor tipuri de fenomene care vor fi de interes posibil până la finalul acestei săptămâni.”

Specialiștii ANM subliniază că astfel de manifestări atmosferice sunt specifice începutului verii, însă intensitatea lor este influențată de acumularea unei cantități tot mai mari de energie și umiditate în atmosferă.

Bucureștiul, vizat de episoade de instabilitate atmosferică

Nici Capitala nu este ocolită de schimbările de vreme anunțate de meteorologi. În cursul după-amiezelor și serilor sunt așteptate averse puternice și intensificări ale vântului.

„Din punct de vedere termic, vorbim astăzi de un ecar cuprins între 19 până la 26-27° cu 26° în Capitală.”

Totodată, Elena Mateescu a precizat că locuitorii Bucureștiului trebuie să se aștepte la precipitații abundente și rafale semnificative de vânt.

„În Capitală astăzi așteptăm, începând de după-amiază, fenomene de instabilitate, cantități de precipitații 15-20l/m² și nu în ultimul rând, intensificări ale vântului cu viteze de 45-50km/h.”

Meteorologii estimează că acest tip de evoluție atmosferică va caracteriza mare parte din săptămână, cu alternanțe între perioadele călduroase și episoadele de furtuni locale.

„Așadar, o săptămână care va fi caracterizată de frecvente perioade în care, pe parcursul după-amiazelor, aversele să fie torențiale, însoțite de intensificări ale vântului, vijelii și izolat căderi de grindină.”

Ce rol joacă fenomenul El Niño în schimbările de vreme observate în România

Unul dintre subiectele abordate în cadrul discuției a fost legat de influența fenomenului El Niño asupra vremii din România și asupra climatului european.

Întrebat dacă actualele manifestări meteo sunt legate de El Niño, directorul ANM a explicat că impactul nu este întotdeauna direct, însă efectele asupra temperaturii globale sunt evidente.

„Mai mult sau mai puțin, însă cu siguranță variabilitatea regională își va spune cuvântul. Până la urmă, Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global și aceasta nu înseamnă că nu este influențat și continentul european.”

El Niño reprezintă o încălzire periodică a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial. Acest fenomen modifică circulația atmosferică la scară globală și poate influența tiparele meteorologice din numeroase regiuni ale lumii, inclusiv din Europa.

Potrivit datelor analizate de climatologi, efectele sale pot continua să fie resimțite chiar și după ce episodul principal se încheie, contribuind la menținerea unor temperaturi globale ridicate.

Europa se încălzește mai rapid decât restul lumii, iar România nu face excepție

Una dintre cele mai importante concluzii evidențiate de Elena Mateescu este faptul că Europa înregistrează o rată de încălzire superioară altor continente.

„Cel puțin ultimele date arată că Europa se încălzește în medie cu un grad mai mult decât celelalte continente și nici România nu face excepție.”

Această tendință este observată de mai mulți ani și se reflectă prin veri mai fierbinți, valuri de căldură mai intense și fenomene meteorologice extreme tot mai frecvente.

Directorul ANM avertizează că efectele se vor menține și în perioada următoare.

„Așteptând această tendință cu siguranță următoarea perioadă, cel puțin până la finalul anului și anul viitor, acest fenomen va avea efecte destul de puternice asupra creșterii temperaturii aerului.”

În acest context, specialiștii consideră că adaptarea la noile realități climatice devine o provocare majoră atât pentru autorități, cât și pentru populație.

De ce fenomenele severe devin tot mai frecvente în sezonul cald

Creșterea temperaturilor medii și acumularea unei cantități mai mari de vapori de apă în atmosferă reprezintă ingredientele ideale pentru apariția fenomenelor de instabilitate severă.

Elena Mateescu a explicat că luna iunie rămâne, în mod tradițional, cea mai bogată în precipitații, iar anul 2026 nu face excepție.

„Luna iunie fiind tradițional cea mai bogată în precipitații, cu siguranță nici anul acesta nu reprezintă o excepție, pentru că în general, mai multă căldură în sistemul climatic coroborată și cu o cantitate mai mare de vapori de apă generează fenomene meteorologice de instabilitate, care sunt caracterizate prin ploi torențiale, vijelii și izolat căderi de grindină.”

Astfel, începutul verii aduce un nou semnal de alarmă din partea meteorologilor. Pe fondul încălzirii accelerate a Europei și al influenței fenomenelor climatice globale, România se confruntă cu o vreme tot mai imprevizibilă, în care perioadele de căldură sunt urmate rapid de furtuni puternice, ploi torențiale și episoade de grindină. Specialiștii avertizează că această tendință ar putea continua și în anii următori, pe măsură ce efectele schimbărilor climatice devin tot mai evidente.