Cum iti sustii copilul in pregatirea pentru examenul de Bacalaureat

Perioada care urmeaza va va pune la incercare din toate punctele de vedere insa tu, in calitate de parinte, trebuie sa-ti sustii copilul pentru a trece cu bine peste aceasta etapa. Iata cum il poti ajuta sa se pregatesca corespunzator si sa obtina rezultatele mult asteptate!

Printre cele mai importante materiale pentru Bac se numara culegerile si auxiliarele dedicate acestui examen, prin urmare ele trebuie alese in functie de specializare si nivelul de dificultate. Cartile de Bac trebuie sa respecte programa anului in curs si sa fie specifice cerintelor de evaluare generale ale Centrului National de Evaluare si Examinare.

Familiarizarea cu subiectele pentru examen este esentiala, iar cartile de Bac ajuta elevul sa parcurga materia si sa isi autoevalueze apoi cunostintele.

Cu toate ca materialele pentru Bac asigura recapitularea, intelegerea si fixarea notiunilor necesare pentru examen, pentru cei mai multi elevi, aceste carti nu sunt suficiente, ei avand nevoie de un ajutor in plus pentru a asimila lectiile invatate si pentru a ramane consecventi in procesul de invatare.

Cand pregatirea individuala nu este de ajuns, se recomanda pregatirea cu un profesor. Meditatiile au devenit o practica obisnuita, atat pentru atingerea performantei scolare, dar mai ales pentru pregatirea pentru examenele nationale. Studiind impreuna cu un profesor, se pot identifica probleme cu care se confrunta elevul, urmand sa se creeze un plan personalizat de studiu pentru acesta.

De asemenea, pregatirile suplimentare sunt necesare si pentru cei care aleg sa urmeze facultatea de medicina sau de drept, dupa absolvirea liceului.

Desigur, atat materialele didactice, cat si sedintele de pregatire vin si cu un cost pe masura, cu atat mai mult cu cat vorbim despre mai multe materii. Doar o singura sedinta de meditatie poate costa intre 100 si 200 lei.

Daca situatia financiara nu iti permite sa-i asiguri materialele si pregatirea necesare, trebuie sa cauti solutii. Doar nu o sa-l lasi fara ele. O varianta este sa soliciti credite online nebancare pentru a finanta aceasta investitie.

Cum alegi profesorul de meditatii?

Asa cum spuneam, printre cele mai eficiente metode prin care un elev isi poate insusi notiunile necesare pentru Bac sunt meditatiile particulare. Insa, pentru a avea rezultatele dorite, trebuie sa alegi un profesor bun.

Compatibilitatea dintre profesor si elev este esentiala, de aceea recomandam sa-l intrebi despre asteptarile pe care le are de la profesorul de meditatii. In acest fel, copilul tau va fi mult mai receptiv la idea acestor sedinte si isi va da mai mult interesul.

In caz contrar, este posibil ca acesta sa nu inteleaga materia din cauza incompatibilitatii dintre el si profesor, ceea ce pentru tine poate inseamna risipa de timp si bani.

Personalitatea mentorului este importanta, dar la fel de importanta este si pregatirea acestuia. Si nu ne referim la numai la diplome, ci la abilitati psihopedagogice.

Un profesor bine pregatit nu doar ca va stapani materia foarte bine, ci va avea si o atitudine potrivita fata de elev, va fi flexibil in abordarea materiei, raportandu-se la cunostintele studentului pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Mai mult decat atat, un profesor bun va sti sa evalueze nivelul elevului de la primele sedinte pentru a gasi cea mai buna metoda de predare-invatare. Recomandarile din partea acestuia te pot ajuta si pe tine sa descoperi metode noi prin care poti aborda anumite subiecte cu copilul tau atunci cand vine vorba despre scoala.

Dar stim, meditatiile cu un profesor bun nu sunt ieftine. La Provident, poti solicita credite pentru nevoi personale, fara garanti si garantii, pentru a acoperi costurile lectiilor particulare.

Poti solicita sume intre 500 si 20000 de lei, cu rate fixe saptamanale sau lunare, cu doar doua documente: actul de identitate si dovada venitului fix lunar. Daca esti considerat eligibil, primesti banii la tine in cont in 48 de ore.