Fondatorul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României: „Aș investi în tinerii care au muncit pentru fiecare bucată de pâine”

Dan Voiculescu rămâne fidel unei convingeri vechi de o viață: valoarea adevărată se formează prin muncă, sacrificiu și caracter într-o lume în care succesul pare adesea la un click distanță.

„Aș investi în tinerii care au avut o copilărie mai grea, care s-au zbătut, care studiază și muncesc în același timp. Oamenii care au suferit sunt mai pregătiți pentru viață decât cei care au primit totul de-a gata. Mie nu-mi plac oamenii care primesc totul de-a gata. Îmi plac oamenii care au muncit pentru ce au.”

De peste 30 de ani, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României oferă burse, mentorat, programe educaționale și competiții dedicate tinerilor performanți, dar și copiilor din medii defavorizate, care au potențialul de a schimba România.

Programe precum „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, „Liga Profesorilor Excepționali”, „Proiect de Țară - România 2050” sau campanii sociale precum „Conștient, nu dependent” au transformat fundația într-un ecosistem al meritului și al curajului intelectual. Mii de tineri au fost sprijiniți să urmeze studii universitare, să participe la competiții internaționale și să devină lideri în domenii diverse - de la știință și artă, la antreprenoriat și inovație.

„Copiii care au muncit pentru fiecare bucată de pâine sunt cei care duc mai departe țara. Ei înțeleg ce înseamnă să construiești ceva durabil.”, spune Dan Voiculescu.

În continuare, Mihai Morar l-a întrebat dacă această atitudine reflectă umanismul, Voiculescu a răspuns simplu:

„Nu. Este natura umană. E firesc să-i susținem pe cei care luptă, nu doar pe cei care au noroc.”

Această viziune a stat la baza fiecărui proiect derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - de la burse de excelență până la programe de educație civică și morală. Pentru Voiculescu, educația nu e un privilegiu, ci o datorie față de viitor.

În momentul în care Mihai Morar a concluzionat discuția spunând: „Un băiat de nicăieri”, Dan Voiculescu a zâmbit și a confirmat:

„Se poate spune, da.”

Titlul nu este întâmplător. Este și numele volumului autobiografic lansat recent de Dan Voiculescu - „Un băiat de nicăieri” - o carte despre copilăria sa modestă, despre ambiție, muncă, pierderi și redescoperirea sensului vieții.

O carte care, asemenea fundației sale, vorbește despre puterea omului simplu de a se ridica prin educație și credință.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României continuă, la peste trei decenii de la înființare, să investească în tineri, profesori și proiecte care clădesc viitorul pentru că adevărata avere a unei națiuni este generația care vine.

.