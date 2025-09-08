x close
Ministrul Educației: Din punctul meu de vedere școala va continua în mod normal

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   18:30
Ministrul Educației, Daniel David, susține că din punctul său de vedere școala va continua în mod normal în ciuda nemulțumirilor cadrelor didactice. David mai consideră că cererea privind demisia sa nu este „inspirată”.

Declarațiile au fost făcute luni, după protestele din prima zi de școală.

„Ca ministru nu pot să spun decât că școala continuă, azi am avut prima zi (...) Din punctul meu de vedere mâine va continua în mod normal, mă îndoiesc că sunt profesori care să meargă în sala de clasă și să nu facă nimic”, a declarat Daniel David, la Antena 3 CNN.

Ministrul Educației a mai spus că în cazul profesorilor care vor alege să protesteze în clasă este o problemă legată de salarizare și una morală. El le-a răspuns și celor care i-au solicitat demisia.

„Demisia este depusă din ianuarie, demisia se cere de multe săptămâni este pe masa premierului dacă salvează situația educației, eu cu plăcere o setez”, a explicat David adăugând că solicitarea privind demisia nu a fost foarte „inspirată” deoarece măsurile luate de Guvern sunt corecte. De asemenea, ministrul Educației a dezvăluit că președintele României și premierul nu i-au cerut să demisioneze.

Totodată, ministrul Educației le-a cerut liderilor sindicali să aibă cerințe „mai realiste”.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: daniel david proteste școală
