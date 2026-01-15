Dezastrul din școlile românești! Profesoară din Spania: "Elevii știu că dacă nu fac nimic, vor obține un 8"

Carmen a fost timp de trei ani cadru ddactic la un liceu bilingv și a vorbit despre concluziile sale într-un interviu pentru influencerul Jose Climent, preluat de Huffington Post Spania.

Lipsa de exigență din educație

„În România, sistemul numeric este de la 0 la 10, dar copiii au interiorizat faptul că dacă nu fac nimic, vor obține un 8; pentru ei, un 8 este în regulă. Nivelul de exigență din România este extrem de scăzut. De fapt, cred că au fost din nou ultimii în raportul PISA. E o altă lume”, a povestit aceasta.

Ea a făcut referire la Programme for International Student Assessment (PISA), un sistem internațional de notare a performanțelor elevilor.

Dezastrul din școli

„În Spania, credeam că voi muri dacă studenții mei mă operează, dar acum spun: sper să fie ei!”, a precizat profesoara, potrivit libertatea.ro.

Aceasta a mai spus că elevii români vin și pleacă de la ore, după cum doresc, mănâncă în timpul orelor și chiar dorm în bănci.

Totodată, nu există disciplină în școli, ceea ce este de neconceput în unitățile de învățământ din Spania.

„În România poți să stai cu telefonul în clasă și nu se întâmplă nimic. Poți să dormi în clasă, și tot nu se întâmplă nimic”, a spus profesoara spaniolă, precizând că elevii își comandă mâncare fast food la școală.