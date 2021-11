Directori de școală, în căutare de sponsori pentru măști și dezinfectanți

Pandemia îi obligă pe directorii unităților de învățământ să gestioneze cum se pricep mai bine situația. Cursurile cu prezență fizică înseamnă ca mai mult de jumătate din personal să fie vaccinat, dar mai ales înseamnă măști, dezinfectanți, săpun și alte produse necesare prevenirii extinderii virusului. Cum produsele virate de Inspectoratele Județene Școlare nu sunt suficiente, fiecare șef de unitate de descurcă cum poate.

În Argeș, directorii a două licee au identificat mai multe surse, una dintre acesta fiind sponsorii. Directoarea unei școli gimnaziale spune că o ajută mult Consiliul Local. Elevii care primesc măști de la școală sunt cei care și le-au uitat acasă pe ale lor ori li s-au rupt, precum și cei proveniți din familii defavorizate. „Am primit anul trecut 17.000 de măști de la ISJ Argeș, anul acesta am făcut o solicitare la UAT Topoloveni pentru încă 17.000 de măşti. Ce să faci? Te descurci cum poţi! Te mai duci cu căciula şi ceri pe la sponsori. Important este că avem măşti de rezervă, nu am rămas fără. Nu dăm la toți copiii. Vine un elev şi nu are mască, îi dăm. Sunt pentru situaţii neprevăzute. Nu avem alte soluţii. Eu nu pot să cumpăr din buget, că este deturnare de fonduri”, explică Valentin Scarlat, directorul Liceului Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni.

A oferit ce-i revenea altor unităţi

Directorul unui liceu din Mioveni a ales să cedeze cantitatea care revenea unităţii pe care o conduce, în favoarea unora din zone defavorizate. „Avem și un buget pe care îl administrăm, dar mai primim și de la Primărie și prin donații de la agenţii economici. E foarte greu să acordăm câte două măşti la toţi elevii. Anul trecut ne-a dat şi ISJ măşti şi materiale dezinfectante. Anul acesta ne-au întrebat şi am spus că ne descurcăm mai bine, să dea la şcolile din zone defavorizate, acolo unde sunt mulţi copii cu probleme sociale, care nu-şi permit să cumpere măşti zilnic”, a spus Dumitru Ion Voiculescu, directorul Liceului Teoretic „Iulia Zamfirescu” din Mioveni.

Elevii cu posibilităţi reduse primesc de la şcoală

Pe lângă măşti şi dezinfectanţi pentru suprafeţe, directorii sunt nevoiţi să cumpere săpun şi hârtie de şters pe mâini. În zonele rurale, nevoia de materiale dezinfectate şi măşti este la fel de mare ca în zonele urbane, doar că posibilităţile materiale sunt mai mici. La Şcoala Gimnazială Merişani învaţă 434 de elevi. O parte dintre aceştia provin din familii cu posibilităţi materiale reduse. „Prima achiziţie de măşti şi dezinfectant am făcut-o noi, apoi, anul trecut am primit şi de la ISJ. Săptămâna trecută din nou am primit de la ISJ măşti mari şi mici. Avem şi noi un buget pentru aceste produse. Nu este unul în care ne-am lăfăit, dar ne-a ajuns”, ne-a declarat Adriana Ionescu directorul unităţii de învăţământ. „Dau şoferilor de transport elevi săptămânal sau o dată la patru zile câte o cutie mare şi una mică. Ei, la rândul lor, vor trebui să le dea elevilor. La intrarea în şcoală avem, de asemenea, o cutie şi le dăm la cei care nu au. Ţinem cont şi de cei care provin din familii cu posibilităţi financiare reduse şi le dăm”, a adăugat aceasta.

Puterea exemplului

Pe lângă aceste materiale, vaccinarea, atât a personalului cât şi a elevilor eligibili ar mai fi o soluţie. „Eu sunt diriginte la o clasă cu peste 30 de elevi. M-am vaccinat cu trei doze, că am zis că e bine pentru mine şi să-i protejez pe cei din jur. Nu am obligat pe nimeni să se vaccineze, dar prin puterea exemplului, 22 de elevi din clasă au ales să se imunizeze”, a precizat Valentin Scarlat.

Primăriile din localităţi vin şi sprijină unităţile de învăţământ, alocând bani la buget pentru materiale necesare prevenirii şi răspândirii virusului SARS-CoV-2. Mai sunt şi profesori care, din surse proprii, îi sprijină pe elevi cu cele necesare.