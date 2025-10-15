Dublu aur pentru România: eleva Maria-Lavinia Tudose, campioană la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Datorită performanțelor obținute, eleva a fost înscrisă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care aduce în prim-plan tinerii cu rezultate excepționale și viziune pentru viitorul țării.

La competiția IELO 2025, organizată în luna august la Colegiul Național „Decebal” din Deva, România a obținut un total de zece medalii: patru de aur, trei de argint și trei de bronz. Maria-Lavinia Tudose a reușit performanța de a cuceri două medalii de aur - una la proba individuală, la nivelul C1, și una la proba pe echipe. Olimpiada a reunit elevi din țări precum China, Luxemburg, Turcia, Georgia, Bosnia și Herțegovina, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Letonia și Republica Moldova.

Maria-Lavinia studiază la profilul filologie bilingv - engleză din cadrul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Galați, un liceu cu tradiție în formarea elevilor de elită. Interesul său pentru domeniul umanist s-a reflectat în participarea constantă la olimpiadele școlare, atât la limba română, cât și la limba engleză.

Anul acesta, tânăra s-a calificat la etapele naționale ale ambelor competiții, obținând premiul special la limba română și premiul I la limba engleză, care i-a asigurat participarea la faza internațională a olimpiadei.

„Includerea mea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, este o onoare, fiind o validare a efortului depus pe parcursul anilor de școală, dar și o dovadă că munca asiduă dă întotdeauna roade. Această recunoaștere mă motivează să continui cu și mai multă dedicare proiectele în care cred și să rămân fidelă valorilor care mă definesc: pasiune, responsabilitate și implicare”, a declarat Maria-Lavinia Tudose.

Pe termen lung, Maria-Lavinia își dorește să urmeze o carieră în domeniul educației, visând să devină profesoară de limba română și engleză - un vis pe care îl are încă din școala primară.

Prin includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, performanțele sale academice sunt recunoscute ca parte dintr-un efort colectiv de valorizare a tinerilor care pot contribui la progresul național.