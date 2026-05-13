Educația intră într-o nouă eră: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, partener educațional al EduFEST 2026

România are nevoie de un nou model educațional, conectat la realitatea tehnologică și la felul în care funcționează mintea elevilor de astăzi. În acest context, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României se alătură, în calitate de partener educațional, unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate viitorului educației: EduFEST 2026.

Organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Județean Argeș, EduFEST este un eveniment de referință dedicat educației viitorului și tehnologiilor care redefinesc procesul de învățare. Desfășurat în perioada 15-16 mai 2026, simultan în Centrul Universitar București și Centrul Universitar Pitești, evenimentul creează un spațiu de dialog între experți în educație, lideri în tehnologie, profesori și factori de decizie, într-un moment în care transformările generate de inteligența artificială schimbă sistemele educaționale din întreaga lume.

Ziua de 16 mai este dedicată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, care vor avea acces la workshopuri aplicate, paneluri de discuții și conferințe tematice despre integrarea inteligenței artificiale și a noilor tehnologii în procesul educațional.

În cadrul conferinței „Viitorul educației în era Inteligenței Artificiale”, Gabriela Maalouf, psiholog clinician, expert în educație și reprezentant al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, va aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: discrepanța dintre un sistem educațional construit pentru generațiile trecutului și modul în care funcționează, în realitate, creierul elevilor de astăzi. Într-un context dominat de suprastimulare digitală, acces instant la recompensă și scăderea toleranței la frustrare, dificultăți precum lipsa de concentrare, demotivarea sau dependența de tehnologie nu mai pot fi interpretate simplist, ca probleme de disciplină. Acestea sunt, tot mai des, expresia unor mecanisme neurocognitive care cer o schimbare profundă de abordare în educație.

Pornind de la această realitate, Gabriela Maalouf va prezenta studiul de cercetare „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”, evidențiind faptul că performanța nu este rezultatul întâmplării, ci al dezvoltării unor competențe-cheie precum autoreglarea, reziliența în fața efortului susținut, flexibilitatea cognitivă și echilibrul emoțional. Totodată, intervenția sa va sublinia rolul esențial al profesorului, nu doar ca furnizor de informație, ci ca arhitect al unui mediu educațional care cultivă atenția, motivația și capacitatea elevului de a performa sănătos. În acest context, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va prezenta și campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inițiativă care identifică și susține elevii și tinerii cu potențial excepțional, printr-o abordare structurată și fundamentată științific. De asemenea, profesorii prezenți vor fi invitați să se înscrie în Liga Profesorilor Excepționali, proiect care aduce în prim-plan acei dascăli care schimbă destine și demonstrează că educația de calitate începe cu oameni care inspiră.

Prin susținerea EduFEST 2026, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României reconfirmă angajamentul de a susține excelența educațională și de a contribui activ la construcția unui sistem de învățământ adaptat provocărilor viitorului.