Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Taxă pe profiturile de război: UE vrea să impoziteze suplimentar companiile din energie

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   13:30
Miniștrii Energiei din statele UE iau în considerare o taxă pe profitul obținut din creșterea prețurilor ca urmare a războiului din Iran.

UE ar putea introduce o taxă pe profitul obținut de companiile din energie din majorarea prețurilor, ca urmare a războiului din Iran.

Subiectul va fi dezbătut la întâlnirea de joi a miniștrilor energiei din țările UE. Cel puțin cinci state membre susțin propunerea.

Miniștrii Energiei din statele UE iau în considerare introducerea unei taxe excepționale asupra profiturilor firmelor din domeniul energiei, potrivit Al Jazeera.

Este vorba despre profitul obținut din creșterea prețurilor ca urmare a războiului din Iran, a explicat reprezentantul Greciei.

Spania a anunțat că cinci state membre ale UE sunt în favoarea acestui lucru.

O întâlnirea a miniștrilor energiei din țările UE va avea loc, joi, la Nicosia.

