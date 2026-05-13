Banii care nu mai stau în bănci: lichiditatea invizibilă a economiei moderne

Astăzi însă, această imagine începe să devină incompletă. O parte tot mai mare din lichiditatea care susține economia nu mai trece prin bilanțurile bancare în sensul clasic. Nu dispare, dar își schimbă forma și traseul. Circulă prin piețe, fonduri, instrumente și relații care nu mai seamănă cu modelul tradițional al intermedierii financiare.

Sistemul nu a devenit mai mic. A devenit mai greu de văzut. Rolul băncilor rămâne central, dar nu mai este exclusiv. Ele continuă să creeze credit, să intermedieze plăți și să susțină economia. Însă, în paralel, s-a dezvoltat o infrastructură financiară care funcționează în afara granițelor lor stricte. Nu în opoziție, ci ca o extensie.

Zoltan Pozsar descrie această transformare ca o schimbare a arhitecturii lichidității. Banii nu mai sunt doar depozite și credite, ci și colateral, tranzacții repo, poziții pe piețe. Lichiditatea nu mai este doar ceea ce vezi în bilanț, ci și ceea ce circulă între instituții prin mecanisme mai puțin vizibile.

În acest sens, banii nu dispar din bănci - dar nici nu mai rămân acolo. Această mutare are o logică proprie. Pe măsură ce reglementările devin mai stricte, iar costurile de capital cresc, activitatea financiară caută forme alternative. Nu pentru a evita sistemul, ci pentru a-l completa. Piețele devin mai active, fondurile mai importante, iar intermedierea se fragmentează.

Pe măsură ce lichiditatea devine mai accesibilă, iar costul finanțării scade, efectele nu se văd doar în bilanțuri, ci și în comportamentul economic. Creditul ieftin nu susține doar investiția productivă, ci alimentează și consumul.

Raghuram Rajan arată că expansiunea creditului poate masca dezechilibre structurale, susținând cererea pe termen scurt fără a rezolva problemele de fond. În astfel de perioade, creșterea economică este însoțită de o formă de prosperitate aparentă, în care accesul la finanțare devine substitut pentru venituri reale. Rezultatul este o reorientare a resurselor: locuințe mai scumpe, amenajări, electronice, SUV-uri, vacanțe. Economia se mișcă vizibil, dar nu întotdeauna și în direcții productive. Așa cum arată și analiza lui Atif Mian și Amir Sufi, expansiunea creditului către gospodării tinde să stimuleze consumul mai mult decât investiția, generând cicluri economice mai volatile.

Multă mișcare. Mai puțină substanță. Hyun Song Shin arată că sistemul financiar global funcționează tot mai mult prin fluxuri de bilanț între instituții, nu doar prin relația clasică dintre bancă și client.

Lichiditatea este creată și redistribuită într-o rețea complexă, în care rolurile sunt mai puțin clare, iar granițele mai greu de trasat. Rezultatul este un sistem aparent mai divers, dar și mai opac. Diversitatea poate sugera stabilitate. Dacă finanțarea nu mai depinde de un singur canal, atunci șocurile ar trebui, în teorie, să fie mai ușor absorbite. În practică însă, această diversificare vine la pachet cu o problemă: vizibilitatea scade.

Nu mai este clar unde se acumulează riscul și în ce formă. Tobias Adrian și Adam Ashcraft arată că intermedierea financiară modernă nu a dispărut, ci s-a transformat. Funcțiile clasice - transformarea maturității, gestionarea riscului, furnizarea de lichiditate - continuă să existe, dar sunt distribuite între mai mulți actori. Sistemul devine mai flexibil, dar și mai dificil de monitorizat.

Această schimbare nu elimină fragilitatea. O mută. Dacă în trecut vulnerabilitatea era concentrată în instituții ușor de identificat, astăzi ea este dispersată în rețea. Nu mai apare doar în bilanțuri, ci și în relațiile dintre ele. În modul în care activele sunt finanțate, în dependența de colateral, în viteza cu care lichiditatea poate dispărea.

Crizele recente arată că această lichiditate „invizibilă” poate fi extrem de volatilă. În perioade normale, ea susține funcționarea eficientă a piețelor. În momente de stres însă, poate dispărea rapid, exact pentru că nu este legată de structuri stabile. Astfel, problema nu este doar unde sunt banii, ci cât de repede pot dispărea dintr-un loc și apărea în altul.

Această mobilitate este, în același timp, o forță și o vulnerabilitate. Pe de o parte, permite adaptarea rapidă a sistemului. Capitalul poate fi redirecționat, riscurile pot fi redistribuite, iar piețele pot continua să funcționeze chiar și atunci când anumite segmente sunt afectate. Pe de altă parte, această flexibilitate face ca șocurile să se transmită mai rapid și mai greu de anticipat.

Lichiditatea nu mai este doar o resursă, ci și un comportament. Ea reflectă încrederea, percepția și condițiile de piață. Nu este garantată, ci oferită atât timp cât participanții sunt dispuși să o furnizeze. În momentul în care această disponibilitate scade, mecanismele care păreau stabile se pot bloca.

În acest sens, sistemul financiar modern nu este doar mai complex, ci și mai dependent de dinamici invizibile. Reglementările încearcă să țină pasul cu aceste transformări. Dar aici apare o limitare structurală: regulile sunt construite pe baze observabile, în timp ce sistemul evoluează în direcții mai greu de măsurat. Ce poate fi reglementat este, de regulă, ceea ce este deja cunoscut.

Restul rămâne în afara cadrului. Aceasta nu este neapărat o problemă de design, ci una de natură. Sistemul financiar este adaptiv. Actorii răspund la reguli, își schimbă comportamentul și găsesc noi forme de organizare. În acest proces, lichiditatea nu dispare, ci își schimbă traseul.

De aceea, ideea că banii „nu mai sunt în bănci” trebuie înțeleasă cu nuanță. Ei sunt încă acolo, dar nu numai acolo. Sistemul nu s-a mutat într-un alt loc, ci s-a extins dincolo de limitele inițiale. Iar această extindere schimbă modul în care trebuie înțeleasă stabilitatea. Nu mai este suficient să analizezi instituții individuale. Este necesar să înțelegi relațiile dintre ele, fluxurile care le leagă și mecanismele prin care lichiditatea este creată și retrasă. Stabilitatea nu mai este doar o proprietate a unor entități, ci a întregii rețele.

În fond, economia modernă funcționează pe baza unei lichidități care nu este întotdeauna vizibilă, dar care este esențială. Iar atunci când această lichiditate devine incertă, devine vizibil și faptul că sistemul nu este doar mai complex decât pare, ci și mai fragil decât lasă să se vadă.