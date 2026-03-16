Haos la Evaluare: 38 de unități din Capitală au refuzat simularea

"Din 221 de şcoli şi licee cu gimnaziu, 38 nu au organizat simularea azi", a spus inspectorul.



Elevii de clasa a VIII-a au susţinut luni proba la Limba română din cadrul simulării Evaluării Naţionale.



Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu se desfăşoară în toate şcolile, după ce sindicatele din domeniu le-au cerut profesorilor să nu participe la testări pe fondul nemulţumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.



Potrivit datelor transmise la sfârşitul săptămânii trecute de Ministerul Educaţiei, simularea se organizează în peste 4.500 de şcoli (97,27%), numărul de evaluatori înscrişi pe platformă fiind de circa 5.000 pentru Limba română, aproximativ 4.500 la Matematică şi circa 300 la Limba maternă. În 127 de şcoli nu se organizează simularea examenului.



Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a declarat vinerea trecută că pentru copiii de clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naţionale există posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală.



Secretarul de stat a menţionat că în foarte multe judeţe s-au mai organizat în acest an şcolar simulări ale Evaluării Naţionale.



"Pentru aproximativ 80.000 de copii deja au existat simulări. Sunt judeţe în care nu au fost organizate simulări locale şi nu participă nici la această simulare. Pentru acei copii există soluţia organizării de simulări la nivel de şcoală", a transmis Sorin Ion.



Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe 16 martie are loc proba scrisă la Limba şi literatura română. Pe 17 martie se desfăşoară simularea la Matematică iar pe 18 martie - proba la Limba şi literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale. AGERPRES