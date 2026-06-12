Rusia se pregătește pentru un conflict cu NATO

Ancheta, bazată pe imagini satelitare geolocalizate și informații furnizate de oficiali din serviciile de informații și structurile militare ale statelor nordice, arată că Moscova își consolidează prezența militară în apropierea Finlandei, Norvegiei și a statelor baltice, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit investigației, imagini satelitare publicate de publicația britanică The Telegraph arată construirea unor noi cazărmi, cantine și facilități logistice în apropierea frontierei dintre Rusia și Finlanda.

De asemenea, o nouă bază militară este în curs de dezvoltare lângă localitatea Novaya Vilga, în regiunea Karelia. În paralel, Rusia își extinde și capacitățile militare din exclava Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania.

Investigația evidențiază și o creștere a prezenței vehiculelor militare în apropierea frontierei dintre Estonia și Rusia, semn că Moscova continuă procesul de consolidare a infrastructurii sale defensive și ofensive în regiune.

Surse din serviciile de informații ale țărilor nordice au declarat pentru DR că amenințarea unui posibil atac rusesc este considerată cea mai ridicată din ultimii ani.

Potrivit acestora, perioada următorilor unu până la trei ani este privită ca una critică, întrucât statele europene se află încă în proces de consolidare a propriilor capacități de apărare.

Șeful serviciilor de informații militare din Suedia, Thomas Nilsson, a declarat că Rusia și-a intensificat concentrarea de trupe și resurse în apropierea granițelor NATO.

„Nu credem că sunt acolo doar de formă. Este vorba despre capacitatea de a înfrunta NATO într-un conflict mai amplu în viitor”, a afirmat acesta.

Documente NATO și evaluări recente ale mai multor state europene indică aceeași tendință de creștere a riscurilor de securitate în regiune.

Maiorul danez Brian Nissen avertizează că un eventual conflict viitor nu s-ar limita la operațiuni convenționale.

„Va fi un război care se va desfășura în toate dimensiunile: pe uscat, în aer, pe mare, în spațiu și în spațiul cibernetic”, a declarat acesta.

Investigația DR concluzionează că actualele mișcări militare ale Rusiei reprezintă parte a unei strategii pe termen lung de pregătire pentru o posibilă confruntare cu Alianța Nord-Atlantică, într-un context regional marcat de tensiuni și de continuarea războiului din Ucraina.

(sursa: Mediafax)