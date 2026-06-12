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Avertizare meteo imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    12 Iun 2026   •   13:12
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Avertizare meteo imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate
Hepta/intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări de vânt puternic în mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 12-06-2026 ora 12:30 până la : 12-06-2026 ora 18:30

In zona : Județul Dolj ;
Zona joasă a județului Mehedinţi , respectiv zona localităților: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu;

Se vor semnala : local, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

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Subiecte în articol: Avertizare meteo imediată vânt puternic
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