Patriarhia spune „NU” marșului Pride: Avertismentul Bisericii

Într-un comunicat de presă emis vineri, Patriarhia Română s-a declarat îngrijorată față de organizarea Bucharest Pride, dedicată promovării diversității orientărilor sexuale, apreciind că evenimentul are loc într-un context social și spiritual care necesită „echilibru, discernământ și responsabilitate”.

Reprezentanții Patriarhiei reafirmă că „familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naştere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații”.

Aceștia subliniază faptul că o astfel de manifestație „care promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare”.

„Având convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății, Patriarhia Română reaminteşte faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială”, se arată în comunicatul transmis.

Patriarhia Română îi îndeamnă pe clerici și pe credincioșii mireni „să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creştine în familie, în parohie şi societate”.

„Răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos”, se mai arată în comunicat.

În acest an, marșul Bucharest Pride va avea loc sâmbătă, 13 iunie.

(sursa: Mediafax)