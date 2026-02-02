Evaluarea Națională 2026: Ce trebuie să știe elevii și părinții

Examenele vor începe pe 22 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Perioada de înscriere la Evaluarea Națională 2026 va fi între 10 și 12 iunie, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia pe 12 iunie.

Înaintea examenelor, elevii vor avea ocazia să participe, în luna martie 2026, la simularea Evaluării Naționale pentru a-și testa cunoștințele.

Program probe scrise

22 iunie: Limba și literatura română

24 iunie: Matematică

26 iunie: Limba și literatura maternă

Rezulate și contestații

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00.

Elevii vor putea vizualiza lucrările și depune contestații între orele 14:00 și 18:00, continuând pe 2 și 3 iulie. Soluționarea contestațiilor este programată între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie 2026.

Elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte site-urile oficiale ale Ministerului Educației și ale inspectoratelor școlare pentru informații suplimentare privind organizarea examenului și depunerea contestațiilor, notează observatornews.ro.