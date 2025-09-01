Co-asigurații rămân fără CASS de la 1 septembrie. FACIAS lansează un ghid pentru plata voluntară

Ghidul explică, în pași simpli, ce trebuie să facă un cetățean pentru a-și putea plăti singur asigurarea de sănătate.

Potrivit unui comunicat transmis luni, „nevoia unui astfel de ghid a apărut deoarece, începând cu 1 septembrie 2025, conform Legii nr. 141/2025, co-asigurații își pierd calitatea de asigurat". Aceștia nu vor mai beneficia automat de asigurarea de sănătate fără contribuție și vor trebui să o plătească singuri pentru a avea în continuare acoperire medicală.

Excepții de la această regulă sunt „copiii, elevii sau anumite categorii de studenți, femeile însărcinate, pensionarii, șomerii cu indemnizație, persoanele cu handicap grav sau bolnav în programe naționale de sănătate, respectiv cele în concediu pentru creșterea copilului", precizează FACIAS.

Toate celelalte categorii de co-asigurați vor pierde acest statut începând cu septembrie.

Inițiativa se înscrie în cadrul campaniei „E dreptul meu" derulate de FACIAS.

(sursa: Mediafax)